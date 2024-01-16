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16.01.2024  21:44   Рита Парфенова

Харків під ракетним обстрілом

Увечері 16 січня у Харкові пролунали вибухи.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, ракетний обстріл почався близько 21.40. Пролунало щонайменше два вибухи.

Містян закликають перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

«Харків під ракетним ударом. У місті лунають вибухи. Будьте обережні», – повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Як повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, ворог вкотре наносив удари з району бєлгорода, попередньо із ЗРК С-300.

Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 16 січня 2024 року.
Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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