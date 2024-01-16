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16.01.2024  19:34   Рита Парфенова

Ворог обстріляв більше 10 населених пунктів Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 16 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Веселе

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися більше 10 населених пунктів, зокрема:

  • Синьківка,
  • Петропавлівка,
  • Іванівка,
  • Берестове,
  • Уди,
  • Вовчанськ,
  • Охрімівка,
  • Землянки.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Слобожанському напрямку противник зберігає свою військову присутність у прикордонних районах. Також він активно проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території російської федерації та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 16 січня 2024 року.

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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