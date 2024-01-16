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16.01.2024  08:00   Віталій Хінєвіч

Ворог обстрілював населені пункти Харківської області

Про стан бойових дій на Харківщині на ранок 16 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ .

 
Авіаційних ударів зазнали: Веселе, Берестове Харківської області.
 
Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
 
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
 
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 2 атаки ворога біля Синьківки Харківської області.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині виявлено колаборантку, яка відповідала за перетин російських блокпостів.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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