16 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

16 січня в Україні вшановується пам'ять захисників Донецького аеропорту, відомих як кіборги.

Цей день приурочений до вшанування пам'яті військових, які протистояли сепаратистам на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Перші бої за контроль над Донецьким аеропортом розпочалися 26 травня 2014 року, і вони тривали 242 дні.



Бійці, які тримали оборону аеропорту, отримали прізвище "кіборги" через свою стійкість та відвагу. Оборона аеропорту стала символом визначеності та героїзму українських військових. За час оборони загинули 101 український військовий, понад 440 отримали поранення, а дев'ять вважаються зниклими безвісти.



Оборона Донецького аеропорту відбувалася в умовах тяжких обстрілів та атак, і вона залишилася в історії як одна з найважчих та найвитриваліших оборонних операцій під час конфлікту на сході України.



***



16 січня відзначається Всесвітній день The Beatles. Свято на честь ліверпульської четвірки відзначається з 2001 року за рішенням ЮНЕСКО. Дата вибрано не випадково. 16 січня 1957 року в Ліверпулі відкрився клуб «The Cavern», де розпочали свій шлях до слави тоді ще нікому не відомі молоді музиканти Джон Леннон, Пол Маккартні та Джордж Харрісон. Через кілька років до них приєднався ще один майбутній бітл – Рінго Старр.



Пізніше 16 січня відбулася ще одна знаменна подія в історії The Beatles: цього дня в 1964 році журнал Cashbox присвоїв пісні I Want To Hold Your Hand перше місце в американському хіт-параді, після того як цей сингл розійшовся мільйонним тиражем всього за 10 днів.



У звичному складі The Beatles відпрацювали вісім років. За цей час вони офіційно випустили 13 альбомів, кожна пісня з яких стала справжнім хітом. Почавши з наслідування класикам американського рок-н-ролу (великий вплив на четвірку зробила, наприклад, творчість Елвіса Преслі), The Beatles прийшли до власного стилю. Всесвітнє визнання гурт отримав у 1963 році після випуску синглу «Please Please Me». З цього моменту на планеті почалося божевілля, що отримала назву «бітломанія», що говорить. Група дуже вплинула на розвиток світової музики. Багато відомих композиторів і виконавців брали з них приклад. Крім того, «бітли» вперше використали деякі новаторські розробки в галузі звукозапису та зйомок відеокліпів. В даний час The Beatles займає перше місце в списку найбільших виконавців усіх часів за версією журналу Rolling Stone.



***



16 січня відзначають професійне свято люди рідкісної, але дуже потрібної професії – льодовари. Тобто ті, хто заливає ковзанки.



Датою свята став день народження 1901 року американського інженера Френка Замбоні, який і винайшов ресурфейсер – льодовий комбайн для відновлення льоду на ковзанках (до винаходу це робилося вручну).



На будь-якій льодовій арені вся увага зазвичай прикута до спортсменів. Однак для успішних виступів важлива не лише їхня майстерність, а й умови для змагань, зокрема лід. Наскільки вдалим вийде виступ фігуристів, чи вдасться яскраво та без помарок зробити прокат – все це залежить, у тому числі, і від якості покриття, а за нього відповідають льодовари. Однак ці люди завжди залишаються в тіні лаштунків та овації глядачів чують лише приглушено.



Процес «варіння льоду» дуже ретельний, він займає близько семи днів. Спочатку температура бетонної плити в основі арени знижується з кімнатної до нульової, поступово переходячи в мінус. Все це відбувається протягом кількох днів. Після миття та чищення бетону починається заливання шлангом. Коли масив набирається товщиною 1,5–2 сантиметри, починається фарбування льоду. Для тренувань фігуристів лід має бути сірого кольору. Тому спочатку кладеться біла фарба, потім – сіра. Після фарбування знову заливається вода, потім слід відпалити: піднімається температура плити, виїжджає спеціальний комбайн і як би продавлює лід, щоб з часу вийшли повітря і сіль, прибирає «шлаки». Після цього наноситься останній шар льоду. Загалом технологія підготовки льоду на аренах для фігурного катання та хокею практично ідентична. Однак лід у хокеїстів має бути дещо жорсткішим, а товщина – така сама.

Прикмети дня

У давнину цього дня господині готували страви з сиром. Вважалося, що це принесе в дім удачу.

Що не можна робити 16 січня

Цього дня варто поводитися скромно, хвастощі і зарозумілість можуть призвести до втрат.

Тяжку фізичну роботу рекомендують відкласти.

Також цього дня

1919 – у США було запроваджено «Сухий закон». Для цього Конгрес прийняв спеціальну поправку до Конституції – 18-ї. Споживання алкоголю офіційно не заборонялося, натомість поза законом опинилися його виробництво, транспортування та продаж. Протягом багатьох років на нелегальному виробництві та імпорті алкоголю наживалися злочинні угруповання. «Сухий закон» було скасовано 5 грудня 1933 21-ю поправкою до Конституції США.



1956 – народився Девід Копперфілд, ілюзіоніст. Народ так щиро вірить у його вміння літати над землею і викрадати цілі вагони (по душевній доброті, з поверненням), що не хоче руйнувати власну казку. Даючи Копперфілду шанс вкотре заробити заповітні мільйони.



1959 – народилася Хелен Фолашадей Аду, відома як англійська співачка Шаде.



1974 – народилася Кейт Мосс, британська фотомодель. У модельному бізнесі із 14 років. Одна з найбільш популярних моделей в рекламному бізнесі.



1982 – було офіційно оголошено про відновлення дипломатичних відносин між Великобританією та Ватиканом через 450 років (!) після розриву зв'язків у результаті Реформації, затіяної ще Генріхом VIII.



1984 – Майкл Джексон отримав вісім премій "Греммі".



1991 – почалася операція "Буря в пустелі" об'єднаних військ більш ніж 30 держав проти Іраку з метою витіснити його війська з Кувейту.



1997 – компанія Microsoft випустила Office 97, комплексну офісну програму, яка миттєво стала бестселером і завоювала 80% ринку.



2014 – в Україні прийняті «закони про диктатуру» («Диктаторські закони 16 січня»).

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Іван, Максим, Неоніла, Петро, Симон, Ян.

за Юліанським календарем: Аріна, Гордій, Ірина.