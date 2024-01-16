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16.01.2024  08:20   Віталій Хінєвіч

Про наслідки ворожих обстрілів Харківщини повідомили у ХОВА

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківської області.

Фото надали у ХОВА
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Окупанти обстрілювали: Гур'їв Козачок Богодухівського району; Козача Лопань Харківського району; Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.  
 
Авіаційних ударів ворог завдав по с. Веселе Харківського району, с. Берестове Куп'янського району.  
 
Вчора близько 15:30 ворог обстріляв КАБами с. Веселе Харківського району. Пошкоджено будівлю школи, зруйновано будівлю клубу. Без постраждалих. 
 
Також о 21:50 та 23:00 окупанти з РСЗВ завдали удару по м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено адміністративну будівлю компанії телекомунікаційних послуг. Інформація про постраждалих не надходила.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що чоловік у Харківській області підірвався на міні.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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