16.01.2024 08:45 Віталій Хінєвіч
Пожежі в Харківській області: дві людини загинуло, одну врятували
Протягом доби з 15 по 16 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
15 грудня об 11:18 сталася пожежа
в житловому будинку села Таранівка Зміївського району. Її загасили рятувальники 58-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Горів будинок на площі 60 кв.м. Внаслідок пожежі постраждав 50-річний чоловік. Причина пожежі встановлюється.
О 16:14 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку села Довжик Богодухівського району.
До місця події негайно було направлено рятувальників 2-х оперативних підрозділів на автоцистернах. На момент їх прибуття стало відомо, що пожежа сталася в одній із кімнат. Вогнем були охоплені домашні речі та стіна.
Всередині помешкання надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка, 1962 року народження. Площа горіння склала 20 кв.м. Ймовірна причина пожежі-порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.
О 21:25 сталася ще одна побутова пожежа, яка забрала життя 55-річного чоловіка. Вона трапилася в житловій 12-поверхівці в Слобідському районі Харкова на вулиці Тарасівській.
Горіла квартира на 6-му поверсі. На місце виклику направлено вогнеборців з 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Розвідкою виявлено загоряння домашніх речей та меблів на площі 18 кв.м., а також тіло загиблого чоловіка. Причина пожежі встановлюється.
За цей період рятувальниками здійснено 22 оперативних виїзди, з яких:
-
9 – на ліквідацію пожеж;
-
3 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
-
8 – на допомогу населенню;
-
2 – інші виїзди.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що про наслідки ворожих обстрілів
Харківщини повідомили у ХОВА.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости