16.01.2024 08:45 Віталій Хінєвіч

Пожежі в Харківській області: дві людини загинуло, одну врятували

Протягом доби з 15 по 16 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

15 грудня об 11:18 сталася пожежа в житловому будинку села Таранівка Зміївського району. Її загасили рятувальники 58-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Горів будинок на площі 60 кв.м. Внаслідок пожежі постраждав 50-річний чоловік. Причина пожежі встановлюється.

О 16:14 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку села Довжик Богодухівського району.

До місця події негайно було направлено рятувальників 2-х оперативних підрозділів на автоцистернах. На момент їх прибуття стало відомо, що пожежа сталася в одній із кімнат. Вогнем були охоплені домашні речі та стіна.

Всередині помешкання надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка, 1962 року народження. Площа горіння склала 20 кв.м. Ймовірна причина пожежі-порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

О 21:25 сталася ще одна побутова пожежа, яка забрала життя 55-річного чоловіка. Вона трапилася в житловій 12-поверхівці в Слобідському районі Харкова на вулиці Тарасівській.

Горіла квартира на 6-му поверсі. На місце виклику направлено вогнеборців з 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Розвідкою виявлено загоряння домашніх речей та меблів на площі 18 кв.м., а також тіло загиблого чоловіка. Причина пожежі встановлюється.

За цей період рятувальниками здійснено 22 оперативних виїзди, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж;

3 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

8 – на допомогу населенню;

2 – інші виїзди.

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