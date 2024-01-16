    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Пожежі в Харківській області: дві людини загинуло, одну врятували
16.01.2024  08:45   Віталій Хінєвіч

Пожежі в Харківській області: дві людини загинуло, одну врятували

Протягом доби з 15 по 16 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
15 грудня об 11:18 сталася пожежа в житловому будинку села Таранівка Зміївського району. Її загасили рятувальники 58-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Горів будинок на площі 60 кв.м. Внаслідок пожежі постраждав 50-річний чоловік. Причина пожежі встановлюється. 
 
О 16:14 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в  приватному житловому будинку села Довжик Богодухівського району.
 
До місця події негайно було направлено рятувальників 2-х оперативних підрозділів на автоцистернах. На момент їх прибуття стало відомо, що пожежа сталася в одній із кімнат. Вогнем були охоплені домашні речі та стіна.
 
Всередині помешкання надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка, 1962 року народження. Площа горіння склала 20 кв.м. Ймовірна причина пожежі-порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.
 
О 21:25 сталася ще одна побутова пожежа, яка забрала життя 55-річного чоловіка. Вона трапилася в житловій 12-поверхівці в Слобідському районі Харкова на вулиці Тарасівській.
 
Горіла квартира на 6-му поверсі. На місце виклику направлено вогнеборців з 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Розвідкою виявлено загоряння домашніх речей та меблів на площі 18 кв.м., а також тіло загиблого чоловіка. Причина пожежі встановлюється.
 
За цей період рятувальниками здійснено 22 оперативних виїзди, з яких:
 
  • 9 – на ліквідацію пожеж;
  • 3 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 8 – на допомогу населенню;
  • 2 – інші виїзди.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що про наслідки ворожих обстрілів Харківщини повідомили у ХОВА.
 
Тэги:  пожежа, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.01 Надзвичайні події Харківщина на ранок 14 січня. Оперативна обстановка від ДСНС 12.01 Надзвичайні події Харківські рятувальники загасили пожежу в обласній дитячій лікарні (фото) 12.01 Надзвичайні події Харківщина на ранок 12 січня. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 