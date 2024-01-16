Який радіаційний фон в Харкові та області на 16 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 16 січня 2024 року радіаційний фон становить:
Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 15 січня 2024 року.
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