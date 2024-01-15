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15.01.2024  09:50   Віталій Хінєвіч

Який радіаційний фон в Харкові та області на 15 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 14 січня 2024 року радіаційний фон становить:

 

  • Харків - 16
  • Золочів - 12
  • Богодухів - 11
  • Коломак - 12
  • Великий Бурлук - 14
  • Печеніги - 13
  • Слобожанське - 12
  • Куп’янськ - 10
  • Красноград - 11
  • Лозова - 10
  • Ізюм -13
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 14 січня 2024 року.

Тэги:  радіація, харків
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