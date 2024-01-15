15.01.2024 09:50 Віталій Хінєвіч

Який радіаційний фон в Харкові та області на 15 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 14 січня 2024 року радіаційний фон становить:

Харків - 16

Золочів - 12

Богодухів - 11

Коломак - 12

Великий Бурлук - 14

Печеніги - 13

Слобожанське - 12

Куп’янськ - 10

Красноград - 11

Лозова - 10

Ізюм -13

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 14 січня 2024 року.