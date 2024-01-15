15.01.2024 10:20 Віталій Хінєвіч

У яких випадках виписують паперовий лікарняний – роз'яснення МОЗ

Електронний лікарняний – зручний сервіс, яким українці користуються вже понад два роки. Він формується на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність, який лікар створює в електронній системі охорони здоров’я.

Про це повідомили у МОЗ України, передає РЕДПОСТ.

Разом із тим, в тому числі через війну, можуть виникнути обставини, коли лікар не може підтвердити тимчасову втрату працездатності в електронній системі охорони здоровʼя , сформувавши медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Які ситуації можуть виникнути і як діяти лікареві та пацієнтові – говоримо далі.

Якщо лікар не може підтвердити тимчасову втрату працездатності медичним висновком про тимчасову непрацездатність, він має право видати правильно заповнений та оформлений паперовий бланк листка непрацездатності.

Це правомірно у таких випадках:

Якщо сплив термін, протягом якого лікар може виправити помилку у висновку про тимчасову непрацездатність в ЕСОЗ (Електронна система охорони здоров'я). У такому випадку рішення про видачу листка непрацездатності приймає лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоровʼя або керівник закладу.

У разі відсутності зв’язку між Електронним реєстром листків непрацездатності (система Пенсійного фонду України) та Реєстром медичних висновків в ЕСОЗ більш ніж 7 днів.

Якщо в умовах воєнного стану користувачі не мають доступу до ЕСОЗ.

Якщо пацієнт звернувся за продовженням випадку тимчасової непрацездатності з порушенням термінів за умови, що це порушення сталося внаслідок воєнного часу (людина, приміром, перебувала під окупацією). Рішення про продовження раніше виданого лікарняного приймає лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоровʼя або керівник закладу. Зазначається номер листка непрацездатності, який продовжується.

Варто зазначити, що видача паперових листків непрацездатності можлива у період дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення.

Крім того, залежно від ситуацій можливе поєднання електронного та паперового лікарняного в межах одного випадку тимчасової непрацездатності.

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