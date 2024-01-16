16.01.2024 09:45 Віталій Хінєвіч

Мінна небезпека на Харківщині: в лісництві надали корисні поради

Серед філій Слобожанського лісового офісу на Харківщині внаслідок бойових дій найбільше постраждали ліси на території Золочівського лісництва Жовтневого лісового господарства та Чугуєво-Бабчанського лісового господарства.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на лісництво

Нині через мінну небезпеку там лишаються недоступними понад 28 тисяч га лісу. Загалом же по всій Харківській області близько 170 тисяч га лісу є небезпечними для відвідування через боєприпаси, міни та інші вибухонебезпечні предмети.

У лісництві зазначили, що забороняється:

Торкатися знайденого предмета, пересувати його або робити з ним будь-які інші дії.

Проводити будь-які роботи біля знайденого предмета.

Палити, користуватися запальничками, а також іншими джерелами відкритого вогню і предметами, які можуть його утворювати.

Користуватися мобільними телефонами, пультами дистанційного керування, сигналізацією автомобілів тощо.

Заливати предмет рідинами, засипати ґрунтом або накривати його.

Допускати скупчення людей безпосередньо поруч зі знайденим предметом.

Що робити у разі виявлення вибухонебезпечного предмета:

Зупинитись, і не чіпайте предмет;

Не панікувати, і запам’ятайте місце виявлення предмета;

Попередити про предмет осіб, які поруч;

Відійти якнайдалі від знайденого предмета тим самим маршрутом яким ви прийшли;

На безпечній дистанції викликати ДСНС або поліцію;

Ніколи не ходити в райони, позначені знаком мінної небезпеки "Небезпечно, міни"!

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