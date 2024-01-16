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16.01.2024  10:25   Віталій Хінєвіч

Харківський зоопарк звернувся до городян щодо святкових ялинок

У зоопарку повідомили, що щороку до них надходять питання щодо прийому ялинок, передає РЕДПОСТ .

 
 «Щороку із завершенням новорічних свят ми отримуємо від Вас питання щодо того, чи приймає зоопарк ялинки.
 
Інформуємо: ялинки, що були прикрашені, Харківський зоопарк не приймає»,- йдеться у повідомленні.
 
Таке рішення пояснюють тим, що на деревах можуть бути залишки новорічних прикрас, гірлянд, штучного снігу тощо, які становлять небезпеку для тварин.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області виявили крадія новорічних ялинок.
 
Тэги:  харкыв
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