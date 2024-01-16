16.01.2024 10:25 Віталій Хінєвіч

Харківський зоопарк звернувся до городян щодо святкових ялинок

У зоопарку повідомили, що щороку до них надходять питання щодо прийому ялинок, передає РЕДПОСТ .

«Щороку із завершенням новорічних свят ми отримуємо від Вас питання щодо того, чи приймає зоопарк ялинки.

Таке рішення пояснюють тим, що на деревах можуть бути залишки новорічних прикрас, гірлянд, штучного снігу тощо, які становлять небезпеку для тварин.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області виявили крадія новорічних ялинок.