16.01.2024 20:06 Рита Парфенова

Як на Харківщині виплачують компенсацію за пошкоджене житло

На Харківщині сума компенсацій за програмою єВідновлення сягнула 1,26 мільярда гривень.

Про повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.



За програмою єВідновлення вже отримали грошову допомогу для дрібного ремонту житла більше 12 тис. заявників на суму понад 1,18 мільярда гривень.



Ще для 808 заявників призначено виплату на понад 79,8 мільйонів гривень.



До комісій у 15 територіальних громадах надійшло 66 повідомлень про завершення робіт з відновлення пошкодженого житла за програмою



Водночас у 24 громадах сформовано 580 сертифікатів на суму 858,7 мільйонів гривень за роботу профільних комісій. Сертифікат діє 5 років, і отримувачі можуть самостійно обрати житло в будь-якій територіальній громаді України, за винятком тимчасово окупованих територій та зон, де тривають бойові дії. Сертифікат слід подати в "Дію" на бронювання коштів, і розгляд заявки здійснюється протягом не більше 10 робочих днів. Строк дії бронювання коштів становить 30 днів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові перші одинадцять сертифікатів програми отримали власники зруйнованих квартир будинка на вул. Наталії Ужвій, 82.