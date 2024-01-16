Магнітні бурі у січні 2024-го: коли варто зберегти здоров'я

У дні січня, що залишилися, українці можуть очікувати магнітних бур не так часто, але їх інтенсивність буде потужною.
Як повідомляє РЕДПОСТ, магнітні бурі цього місяця можливі 21 січня (можливі наслідки – біль у суглобах та м'язах та порушення сну), а також 27 січня (цього дня у метеозалежних людей може піднятися кров'яний тиск).
Важливо бути готовими до можливих магнітних бур. Подібні явища можуть вплинути на здоров'я деяких людей, викликаючи біль у суглобах та м'язах, а також порушення сну. Для мінімізації негативних впливів рекомендується дотримуватися певних рекомендацій:
Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете зменшити можливі негативні впливи магнітних бур на ваш організм.
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