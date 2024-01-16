16.01.2024 20:45 Рита Парфенова

Магнітні бурі у січні 2024-го: коли варто зберегти здоров'я

У дні січня, що залишилися, українці можуть очікувати магнітних бур не так часто, але їх інтенсивність буде потужною.

Як повідомляє РЕДПОСТ, магнітні бурі цього місяця можливі 21 січня (можливі наслідки – біль у суглобах та м'язах та порушення сну), а також 27 січня (цього дня у метеозалежних людей може піднятися кров'яний тиск).



Важливо бути готовими до можливих магнітних бур. Подібні явища можуть вплинути на здоров'я деяких людей, викликаючи біль у суглобах та м'язах, а також порушення сну. Для мінімізації негативних впливів рекомендується дотримуватися певних рекомендацій:

Дбайте про своє здоров'я:

Посилено стежте за своїм фізичним станом, особливо в дні передбачуваних магнітних бур. Застосовуйте методи розслаблення та керування стресом, щоб знизити можливі негативні ефекти на нервову систему.

Активність та режим сну:

Уважно стежте за своїм сном, намагайтеся забезпечувати собі повноцінний та якісний відпочинок. Плануйте фізичну активність так, щоб вона збігалася з періодами найменшої активності сонця.

Контроль тиску:

Людям, які страждають на гіпертонію, рекомендується регулярно вимірювати артеріальний тиск, особливо 27 січня. Дотримуйтесь рекомендацій лікаря щодо контролю тиску та приймайте прописані ліки.

Дотримання здорового способу життя:

Зміцнюйте свій імунітет за допомогою правильного харчування та фізичної активності. Пийте достатньо води, щоб підтримувати гідратацію організму.

Уникайте перевтоми:

Напередодні магнітних бур намагайтеся уникати перевтоми та надмірної фізичної активності.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете зменшити можливі негативні впливи магнітних бур на ваш організм.

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