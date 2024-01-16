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16.01.2024  20:45   Рита Парфенова

Магнітні бурі у січні 2024-го: коли варто зберегти здоров'я

У дні січня, що залишилися, українці можуть очікувати магнітних бур не так часто, але їх інтенсивність буде потужною.

магнітна буря

Як повідомляє РЕДПОСТ, магнітні бурі цього місяця можливі 21 січня (можливі наслідки – біль у суглобах та м'язах та порушення сну), а також 27 січня (цього дня у метеозалежних людей може піднятися кров'яний тиск).

Важливо бути готовими до можливих магнітних бур. Подібні явища можуть вплинути на здоров'я деяких людей, викликаючи біль у суглобах та м'язах, а також порушення сну. Для мінімізації негативних впливів рекомендується дотримуватися певних рекомендацій:

Дбайте про своє здоров'я:

  1. Посилено стежте за своїм фізичним станом, особливо в дні передбачуваних магнітних бур.
  2. Застосовуйте методи розслаблення та керування стресом, щоб знизити можливі негативні ефекти на нервову систему.

Активність та режим сну:

  1. Уважно стежте за своїм сном, намагайтеся забезпечувати собі повноцінний та якісний відпочинок.
  2. Плануйте фізичну активність так, щоб вона збігалася з періодами найменшої активності сонця.

Контроль тиску:

  1. Людям, які страждають на гіпертонію, рекомендується регулярно вимірювати артеріальний тиск, особливо 27 січня.
  2. Дотримуйтесь рекомендацій лікаря щодо контролю тиску та приймайте прописані ліки.

Дотримання здорового способу життя:

  1. Зміцнюйте свій імунітет за допомогою правильного харчування та фізичної активності.
  2. Пийте достатньо води, щоб підтримувати гідратацію організму.

Уникайте перевтоми:

  1. Напередодні магнітних бур намагайтеся уникати перевтоми та надмірної фізичної активності.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете зменшити можливі негативні впливи магнітних бур на ваш організм.

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Тэги:  магнітні бури
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