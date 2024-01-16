16.01.2024 22:04 Рита Парфенова

Ракетний удар по Харкову: відомо про поранених

Військові рф вкотре завдали ракетного удару по центральній частині Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиданням на міського голову Ігоря Терехова, ракетний удар прийшовся по житловій забудові у Харкові.

«Удари по центру міста. Саме туди, де немає жодної військової інфраструктури, і саме туди, де житлова забудова. ДСНС вже працюють на місцях прильотів. Є інформація щодо поранених», – написав він.

У ХОВА повідомили, що є пошкодження цивільної житлової інфраструктури.



На цю хвилини медики надають допомогу чотирьом постраждалим, стан - легкий. Екстрені служби продовжують огляд місць влучань.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram