16.01.2024 22:42 Рита Парфенова

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару зросла

16 цивільних людей отримали поранення та травми внаслідок атаки росіян по Харкову.



Фото: ХМР

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає РЕДПОСТ.

За словами мера міста, через потужну вибухову хвилю були пошкоджені кілька житлових будинків. Під завалами ще можуть перебувати люди.

Дві жінки перебувають у тяжкому стані, зазначили у ХОВА. Зокрема, 43-річну жінку госпіталізували у тяжкому стані.

Ще десять людей - у легкому та середньому станах. Медики продовжують огляд постраждалих.



Окупанти вдарили по житловій інфраструктурі в середмісті Харкова, пошкоджені багатоповерхові будинки.

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