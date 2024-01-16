Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару зросла

16 цивільних людей отримали поранення та травми внаслідок атаки росіян по Харкову.
Про це міський голова Ігор Терехов повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає РЕДПОСТ.
За словами мера міста, через потужну вибухову хвилю були пошкоджені кілька житлових будинків. Під завалами ще можуть перебувати люди.
Дві жінки перебувають у тяжкому стані, зазначили у ХОВА. Зокрема, 43-річну жінку госпіталізували у тяжкому стані.
Ще десять людей - у легкому та середньому станах. Медики продовжують огляд постраждалих.
Окупанти вдарили по житловій інфраструктурі в середмісті Харкова, пошкоджені багатоповерхові будинки.
Комментариев: 0
Якщо якесь завдання не піддається прямому тиску, спробуйте пошукати інші варіанти – сьогодні ви зумієте виявити хитромудрий хід, який наблизить вас до мети.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Нічний дрібний сніг до ранку поступово перейде в сильний дощ зі снігом. У другій половині дня його змінить сильний сніг, який закінчиться тільки ближче до вечора.
16 січня в Україні вшановується пам'ять захисників Донецького аеропорту, відомих як кіборги.
влажность:
давление:
ветер: