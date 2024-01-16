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16.01.2024  22:42   Рита Парфенова

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару зросла

16 цивільних людей отримали поранення та травми внаслідок атаки росіян по Харкову.


Фото: ХМР

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає РЕДПОСТ.

За словами мера міста, через потужну вибухову хвилю були пошкоджені кілька житлових будинків. Під завалами ще можуть перебувати люди.

Дві жінки перебувають у тяжкому стані, зазначили у ХОВА. Зокрема, 43-річну жінку госпіталізували у тяжкому стані.

Ще десять людей - у легкому та середньому станах. Медики продовжують огляд постраждалих.

Окупанти вдарили по житловій інфраструктурі в середмісті Харкова, пошкоджені багатоповерхові будинки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ракетний обстріл почався близько 21.40. Пролунало щонайменше два вибухи.
Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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