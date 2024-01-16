16.01.2024 23:51 Євген Клочко

"Удар по центру Харкова носить виключно терористичний характер", - Ігор Терехов

В результаті двох ракетних ударів по середмістю Харкова за попередньою інформацією постраждали щонайменше 10 житловив будинків.

Фото: AP/Вадим Беліков

Про це в своєму Телеграм-каналі написав Харківський міський голова Ігор Терехов, повідовляє РЕДПОСТ.

За його словами, зранку 17 січня департамент ЖКГ обстежить периметр сьогоднішнього обстрілу і буде уточнена інформація щодо постраждалих будинків.

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"Удар по центру Харкова носить виключно терористичний характер. Постраждалих на даний момент 17 осіб, з яких один важкий. Рятівники продовжують розбирати завали, яких багато", - написав очільних міста.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ракетний обстріл почався близько 21.40. Пролунало щонайменше два вибухи.