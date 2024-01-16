"Удар по центру Харкова носить виключно терористичний характер", - Ігор Терехов

В результаті двох ракетних ударів по середмістю Харкова за попередньою інформацією постраждали щонайменше 10 житловив будинків.
Фото: AP/Вадим Беліков
Про це в своєму Телеграм-каналі написав Харківський міський голова Ігор Терехов, повідовляє РЕДПОСТ.
За його словами, зранку 17 січня департамент ЖКГ обстежить периметр сьогоднішнього обстрілу і буде уточнена інформація щодо постраждалих будинків.
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"Удар по центру Харкова носить виключно терористичний характер. Постраждалих на даний момент 17 осіб, з яких один важкий. Рятівники продовжують розбирати завали, яких багато", - написав очільних міста.
Раніше РЕДПОСТ писав, що ракетний обстріл почався близько 21.40. Пролунало щонайменше два вибухи.
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