17.01.2024 01:07 Євген Клочко

"Кремлівський карлик завдає ударів зі своєї безнадійності", - очільник обласної поліції про ракетний обстріл Харкова

Начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко прокоментував ракетий удар по сердмістю Харкова 16 січня.

Скріншот з відео ГУНП України в Харківській області

"Влучання по лікарні, як і завжди, як Гроза і все інше. Це терор, це кремлівський карлик завдає зі своєї безнадійності", - розповів журналістам Тимошко.

За його інформацією наразі відомо про 17 потерпілих. Однак не виключається, що ця кількість може збільшитись.

ФОТО: ГУ ДСНС України в Харківській області

"Тому що люди, як показує практика таких ударів, будуть звертатися і пізніше. У когось можуть бути осколкові поранення, у когось - вибухові поранення, іншого характеру. Це може ще тривати до ранку, і до ранку ця цифра може змінитися. Це люди, яки знаходились в епіцентрі вибухів. Це люди, які знаходились на вулиці в момент вибуху, так і в будівлі", - повідомив очільник обласної поліції.

ФОТО: ГУ ДСНС України в Харківській області

Володимир Тимошко також уточнив, що вибуховою хвилею пошкодило триповерхову будівлю цивільного медзакладу, який знаходиться поруч з епіцентром обстрілу.

ФОТО: ГУ ДСНС України в Харківській області