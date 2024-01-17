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17.01.2024  01:07   Євген Клочко

"Кремлівський карлик завдає ударів зі своєї безнадійності", - очільник обласної поліції про ракетний обстріл Харкова

Начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко прокоментував ракетий удар по сердмістю Харкова 16 січня.

Начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко прокоментував ракетий удар по сердмістю Харкова 16 січня.
Скріншот з відео ГУНП України в Харківській області
 
"Влучання по лікарні, як і завжди, як Гроза і все інше. Це терор, це кремлівський карлик завдає зі своєї безнадійності", - розповів журналістам Тимошко.
 
За його інформацією наразі відомо про 17 потерпілих. Однак не виключається, що ця кількість може збільшитись.
 
Ракетний удар по Харкову 16 січня 2024 року
ФОТО: ГУ ДСНС України в Харківській області
 
"Тому що люди, як показує практика таких ударів, будуть звертатися і пізніше. У когось можуть бути осколкові поранення, у когось - вибухові поранення, іншого характеру. Це може ще тривати до ранку, і до ранку ця цифра може змінитися. Це люди, яки знаходились в епіцентрі вибухів. Це люди, які знаходились на вулиці в момент вибуху, так і в будівлі", - повідомив очільник обласної поліції.
 
Ракетний удар по Харкову 16 січня 2024 року
ФОТО: ГУ ДСНС України в Харківській області
 
Володимир Тимошко також уточнив, що вибуховою хвилею пошкодило триповерхову будівлю цивільного медзакладу, який знаходиться поруч з епіцентром обстрілу.
 
Ракетний удар по Харкову 16 січня 2024 року
ФОТО: ГУ ДСНС України в Харківській області
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ракетний обстріл почався близько 21.40. Пролунало щонайменше два вибухи.
 
Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии, володимир тимошко
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