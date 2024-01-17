17.01.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 17 січня

Небо у Харкові цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

17 січня очікується мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 7 - 9° морозу, вдень 5 - 7° морозу..

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Народні прикмети

Якщо на небі немає хмар при сильному морозі, то морозна погода буде стояти й надалі та не скоро відступить.

Багато снігу на деревах обіцяє вдалий сезон для бджолярів.