Прогноз погоди у Харкові на 17 січня

Небо у Харкові цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
17 січня очікується мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця.
Вітер західний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі 7 - 9° морозу, вдень 5 - 7° морозу..
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Темой дня стануть гроші і все, що з ними пов'язано. Ігри з фінансами сьогодні не привітні, особливо це стосується ризикованих операцій – ризик помилок надзвичайно високий.
Небо у Харкові цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
Щорічно 17 січня відзначається День дитячих винаходів.
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