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17.01.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 17 січня

Небо у Харкові цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

17 січня очікується мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 7 - 9° морозу, вдень 5 - 7° морозу..

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Народні прикмети

  • Якщо на небі немає хмар при сильному морозі, то морозна погода буде стояти й надалі та не скоро відступить.
  • Багато снігу на деревах обіцяє вдалий сезон для бджолярів.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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