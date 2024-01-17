17.01.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 17 січня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Темой дня стануть гроші і все, що з ними пов'язано. Ігри з фінансами сьогодні не привітні, особливо це стосується ризикованих операцій – ризик помилок надзвичайно високий.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен навіть у незнайомому співрозмовнику має шанс знайти споріднену душу! День наділяє його щирістю, прямотою та бажанням спілкуватися – насамперед із тими, хто йому дорогий. Втім, Овну буде тісно у вузькому колі близьких та друзів – йому захочеться завести нові знайомства або дізнатися когось ближче. Найнесподіваніша людина – дитина, колега, випадковий попутник – може стати для нього задушевним співрозмовником, розмова з яким змусить Овна багато про що задуматися.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тільцю не слід поспішати! Зірки застерігають його від помилок, пов'язаних із необдуманими, спонтанними вчинками та бажанням робити все якнайшвидше. Навіть якщо Телець повністю впевнений у своїх рішеннях, йому варто обміркувати їх ще раз, а краще відкласти на потім. Ситуація може поставити перед ним важливі, доленосні питання, а отже, і ціна за неправильну відповідь буде досить великою.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Зірки схиляють Близнюків продемонструвати силу у якомусь питанні – це забезпечить їм потрібний результат. День наділяє Близнюків впевненістю в собі, рішучістю та спокоєм, завдяки чому вони зможуть демонструвати твердість у будь-якій важливій справі – і на роботі, і в сім'ї. Завдяки принциповій позиції Близнюків та їх уміння стояти на своєму, оточуючим доведеться враховувати їхню думку, хоч-не-хоч ідучи на компроміси.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак дізнається, що таке неприборканість! День забезпечує його величезною кількістю активної енергії, та це – ключ до його величезних можливостей! Раку під силу все те, що він раніше вважав нереальним. Зробити крок на шляху до своєї мети, наблизитися до вирішення складного завдання або знайти вихід із глухого кута – все це йому по плечу. Раку може навіть здаватися, що немає такої перешкоди, яку він не зміг би подолати. І найцікавіше, що в чомусь він має рацію.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев усіма силами намагатиметься втекти від чужої настирливості та спроб безцеремонно вторгнутися в його життя. День схиляє його до того, щоб спокійно займатися своїми справами, проте навколишні час від часу його гальмуватимуть: вимагати, просити, пред'являти претензії. В результаті до кінця дня в душі у Лева ризикує скупчитися величезна напруга: однієї іскри буде достатньо, щоб прогримів потужний вибух!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва буквально фонтануватиме цінними ідеями та думками! Не дивно, що їй захочеться якнайшвидше ними поділитися, винісши на загальний суд. Однак навіть якщо Діва не вдасться зробити це перед широкою публікою, не біда. Їй достатньо знайти хоча б одного тямущого слухача та місце, в якому ніхто не завадить поговорити. Це дозволить Діві довести свою ідею до досконалості, перетворивши необроблений алмаз на блискучий діамант.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Навколишні раз у раз дратуватимуть Терези. Навіть якщо вони безпосередньо не стоять на їхньому шляху і ніяк не можуть перешкодити роботі, Терезам може здаватися, що вони одним своїм неорганізованим виглядом відволікають від важливих справ. Щоб позбутися невдоволення, Терези здатні витратити чимало часу і сил, намагаючись навчити людей, що знаходяться з ними поруч. Навколишнім же здаватиметься, що Терези чіпляються до них ні за що. І, по суті, вони мають рацію.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон має шанс зіткнутися з чимось новим та цікавим, що в майбутньому позначиться на його долі! Можливо, це буде людина, а можливо нові знання, захоплюючі враження чи почуття. Втім, і сам Скорпіон налаштований не сидіти склавши руки, а йти чи навіть бігти вперед, назустріч своїй долі. Його розум і серце будуть відкриті, а допитливість змусить робити сміливі та несподівані вчинки!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець має шанс зіткнутися з опозицією на свою адресу! Хтось здатний висловити йому дуже неприємні речі просто в обличчя. Втім, Стрільця це навряд чи збентежить: він налаштований по-бойовому і не проґавить можливості стерти конкурента в порошок... Або з ним подружитися. Нічого не вдієш – сьогоднішні рішення Стрільця можуть здаватися навколишнім парадоксальними. Насправді Стрілець буде прораховувати ситуацію на кілька кроків уперед, будуючи сміливі і далекосяжні плани.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг буде налаштований подискутувати з будь-ким і про що завгодно! День схиляє його доводити всім підряд свою думку і правоту. Навіть якщо з ним і так згодні, Козеріг таки зуміє знайти привід для того, щоб посперечатися досхочу. Він може вміло спровокувати оточуючих лише для того, щоб мати привід довести, як же вони були неправі. Нічого не поробиш! Такий у Козерога настрій.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

За що б Водолій не взявся, він ставитиметься до справи серйозно, ніби від цього залежить його життя! Це непогано, коли йдеться про роботу або про справді важливі проекти. Однак навіть у побутових питаннях Водолій намагатиметься йти напролом, стріляючи з гармати горобцями. Такий прорив по всіх напрямках одночасно ризикує підкосити сили Водолія, викликаючи в його душі надрив. Щоб цього не сталося, йому варто чітко розставити пріоритети, вирішивши, що гідно його запопадливості, а що ні.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби здатні демонструвати оточуючим свою перевагу, навіть не бажаючи цього, - просто багато справ їм відмінно вдаватися! Зірки наділяють їх енергійністю, рішучістю та розумом, завдяки чому Риби здатні вирішувати найзлободенніші питання. Втім, щоб навколишні не думали про їхню зарозумілість, Риби не схильні дивитися на них зверху вниз. Ну, а якщо хтось заздрить їм – це його проблеми.