13.01.2024 20:00 Дмитро Колонєй
Готуємо м'ясний хліб із вареними яйцями
Смачний рецепт із ефектним розрізом.
Як пише РЕДПОСТ
, сьогодні ми приступимо до страви, яка у нас ще не дуже популярна - м'ясний хліб чи мітлоаф. По суті – це непогана альтернатива котлетам та домашнім рулетам. Цей класичний американський рецепт давно прижився у багатьох європейських країнах. І не дивно, адже це чудова закуска та основна страва на всі випадки життя. М'ясний хліб можна готувати просто так або з різними начинками та добавками. Тож поле для кулінарних проб дуже широке. Секрет цього рецепту в тому, що варені яйця йдуть у начинку та дають гарний розріз.
М'ясний хліб із вареними яйцями
Продукти:
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400 г свинини,
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100 г цибулі,
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4 яйця,
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1 зубчик часнику,
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спеції.
Покроковий рецепт приготування:
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Подрібнити свинину, цибулю та часник у блендері.
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Додати одне яйце та спеції.
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Інші яйця відварити і дати їм охолонути.
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Викласти половину фаршу у форму
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Розкласти на ньому цілі яйця.
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Додати решту фаршу, щоб варені яйця були всередині буханця.
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Пекти близько 45 хвилин при 200 градусах в духовці.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати класичний салат Табуле.
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