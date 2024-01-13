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13.01.2024  20:00   Дмитро Колонєй

Готуємо м'ясний хліб із вареними яйцями

Смачний рецепт із ефектним розрізом.

 
Як пише РЕДПОСТ, сьогодні ми приступимо до страви, яка у нас ще не дуже популярна - м'ясний хліб чи мітлоаф. По суті – це непогана альтернатива котлетам та домашнім рулетам. Цей класичний американський рецепт давно прижився у багатьох європейських країнах. І не дивно, адже це чудова закуска та основна страва на всі випадки життя. М'ясний хліб можна готувати просто так або з різними начинками та добавками. Тож поле для кулінарних проб дуже широке. Секрет цього рецепту в тому, що варені яйця йдуть у начинку та дають гарний розріз.
 

М'ясний хліб із вареними яйцями

 

Продукти:

 

  • 400 г свинини,
  • 100 г цибулі,
  • 4 яйця,
  • 1 зубчик часнику,
  • спеції.

 

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Подрібнити свинину, цибулю та часник у блендері.
  2. Додати одне яйце та спеції.
  3. Інші яйця відварити і дати їм охолонути.
  4. Викласти половину фаршу у форму
  5. Розкласти на ньому цілі яйця.
  6. Додати решту фаршу, щоб варені яйця були всередині буханця.
  7. Пекти близько 45 хвилин при 200 градусах в духовці.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати класичний салат Табуле.

 
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Тэги:  рецепт, м'ясний хліб, м'ясо, яйця, цибуля, свинина
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