13.01.2024 19:02 Дмитро Колонєй

Ворог атакує на одному та завдає авіаударів по селам на обох напрямках Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 13 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, на Харківщині наступна бойова обстановка:

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вовчанськ та Веселе Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 35 населених пунктів Харківщини: Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Потихонове.

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На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника в районі Синьківки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Піщане, Іванівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися населені пункти Харківщшини: Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 12 січня 2024 року.