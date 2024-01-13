13.01.2024 18:19 Дмитро Колонєй
Комунальному підприємству Харкова потрібна низка фахівців
У КП «Харківблагоустрій» відкрилися вакансії.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на КП «Харківблагоустрій», підприємство шукає низку фахівців:
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трактористів,
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водія вантажного автомобіля (самоскида),
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токаря 5-го розряду,
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слюсарів-ремонтників автотракторної техніки.
За деталями працевлаштування на ці посади звертатися за тел.: (050) 401-51-13.
Також КП запрошує на роботу:
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майстра,
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начальників дільниць з санітарного очищення та озеленення в Індустріальний район.
Вакансії майстрів є в:
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Київському,
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Холодногірському та
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Основ’янському районах.
Вимоги до кандидатів:
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вища освіта,
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досвід роботи за фахом,
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впевнений користувач ПК.
Крім того, «Харківблагоустрій» має вакансії:
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робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіям у всіх районах міста.
Стосовно працевлаштування звертатися за тел.: (066) 800-20-28 або до центрального офісу КП «Харківблагоустрій» на вул. Шатилівській, 4 (ст. м. «Наукова»).
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