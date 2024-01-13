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13.01.2024  18:19   Дмитро Колонєй

Комунальному підприємству Харкова потрібна низка фахівців

У КП «Харківблагоустрій» відкрилися вакансії.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківблагоустрій», підприємство шукає низку фахівців:
 
  • трактористів,
  • водія вантажного автомобіля (самоскида),
  • токаря 5-го розряду,
  • слюсарів-ремонтників автотракторної техніки.
 
За деталями працевлаштування на ці посади звертатися за тел.:  (050) 401-51-13.   
 
Також КП запрошує на роботу:
 
  • майстра,
  • начальників дільниць з санітарного очищення та озеленення в Індустріальний район.
Вакансії майстрів є в:
 
  • Київському,
  • Холодногірському та
  • Основ’янському районах.
 
Вимоги до кандидатів:
  • вища освіта,
  • досвід роботи за фахом,
  • впевнений користувач ПК.
 
Крім того, «Харківблагоустрій» має вакансії:
 
  • робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіям у всіх районах міста.   
 
Стосовно працевлаштування звертатися за тел.: (066) 800-20-28 або до центрального офісу КП «Харківблагоустрій» на вул. Шатилівській, 4 (ст. м. «Наукова»).
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський метрополітен запрошує на роботу фахівців.
 
Источник:   Міськрада
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