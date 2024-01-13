13.01.2024 18:19 Дмитро Колонєй

Комунальному підприємству Харкова потрібна низка фахівців

У КП «Харківблагоустрій» відкрилися вакансії.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківблагоустрій», підприємство шукає низку фахівців:

трактористів,

водія вантажного автомобіля (самоскида),

токаря 5-го розряду,

слюсарів-ремонтників автотракторної техніки.

За деталями працевлаштування на ці посади звертатися за тел.: (050) 401-51-13.

Також КП запрошує на роботу:

майстра,

начальників дільниць з санітарного очищення та озеленення в Індустріальний район.

Вакансії майстрів є в:

Київському,

Холодногірському та

Основ’янському районах.

Вимоги до кандидатів:

вища освіта,

досвід роботи за фахом,

впевнений користувач ПК.

Крім того, «Харківблагоустрій» має вакансії:

робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіям у всіх районах міста.

Стосовно працевлаштування звертатися за тел.: (066) 800-20-28 або до центрального офісу КП «Харківблагоустрій» на вул. Шатилівській, 4 (ст. м. «Наукова»).