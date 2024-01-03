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03.01.2024  16:37   Дмитро Колонєй

У харківському метро відкриті нові вакансії

Харківський метрополітен запрошує на роботу фахівців.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківський метрополітен», підпрємство запрошує на постійну роботу харків’ян та мешканців Харківської області за наступними професіями:
 

  • електромонтер контактної мережі (3, 4, 5 розряд);електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (3, 4, 5 розряд);

  • електромонтер оперативно-виїзної бригади (4, 5 розряд);

  • електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній (4, 5 розряд);

  • токар (5 розряд).

 

Вимоги до кандидатів

 
  • професійно-технічна освіта відповідного напрямку,
  • стаж роботи за фахом,
  • для військовозобов’язаних громадян – дійсний військово-обліковий документ.
 

А також

 

  • інженер-диспетчер груповий.

 

Вимоги до кандидатів: 

 
  • повна або базова вища освіта за відповідним напрямом енергетичного профілю,
  • стаж роботи за фахом,
  • для військовозобов’язаних громадян – дійсний військово-обліковий документ.
 
Контактні телефони:
 
(050) 364 75 43, (050) 325 65 84 (з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00).
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  вакансії, метро, харків
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