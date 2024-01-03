03.01.2024 16:03 Дмитро Колонєй

Харківським підприємцям збільшили допомогу за працевлаштування ВПО

Як змінилися строки та виплати компенсації розповіли у харківському Департаменті соціальної політики.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент соціальної політики, уряд збільшив строки і розміри надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

загальну тривалість надання компенсації збільшено з двох до трьох місяців за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та до шести місяців - за працевлаштування ВПО з числа осіб з інвалідністю. Т

збільшився розмір компенсації, який залежить від рівня мінімальної зарплати. З 1 січня вона становитиме 7,1 тис. грн, а з квітня - 8 тис. грн (раніше виплати становили 6,7 тис. грн на місяць).

«Тобто якщо роботодавець приймає на роботу ВПО, то він отримає право на компенсацію до 24 тис. грн за таку особу. Якщо це буде ВПО з числа осіб з інвалідністю, то такі виплати можуть становити до 48 тис. грн на кожного відповідного працівника», - пояснили в департаменті.