13.01.2024 17:47 Дмитро Колонєй

Загинули сотні: у Харкові намагаються врятувати кажанів

Ссавці, яким прийшли на допомогу з Харкова, постраждали у Полтаві.

Ці рукокрилі знищують шкідливих комах лісогосподарських структур і тих, що завдають шкоди саме людям. Знайдених кажанів відправили до Харківського центру реабілітації рукокрилих.

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Зазначимо, що всі види кажанів, що поширені на території нашої країни, занесені до національної Червоної книги та потребують охорони.

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Як розповіли харківські вчені ТК Труха Харків, результати виявилися не втішними, понад 600 загиблих.

Источник: ТК Труха Полтава, ТК Труха Харків

