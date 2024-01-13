13.01.2024 17:47 Дмитро Колонєй
Загинули сотні: у Харкові намагаються врятувати кажанів
Ссавці, яким прийшли на допомогу з Харкова, постраждали у Полтаві.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ТК Труха Полтава
1 600 летючих мишей, що зимували за обшивкою балкону, викинули
на сніг та мороз у Полтаві з 8-го поверху.
Ці рукокрилі знищують шкідливих комах лісогосподарських структур і тих, що завдають шкоди саме людям. Знайдених кажанів відправили до Харківського центру реабілітації рукокрилих.
Зазначимо, що всі види кажанів, що поширені на території нашої країни, занесені до національної Червоної книги та потребують охорони.
Як розповіли
харківські вчені ТК Труха Харків, результати виявилися не втішними, понад 600 загиблих.
Источник: ТК Труха Полтава, ТК Труха Харків
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