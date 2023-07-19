19.07.2023 20:09 Дмитро Колонєй

Спасти Гайда: потрапив у смертельну небезпеку та був врятований песик на Харківщині

На Харківщині рятувальники визволили чотирилапого зі смертельної пастки.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ ДСНС, 19 липня 2023 року о 13:12 до рятувальників зателефонував господар з с. Пересічне Солоницівської громади.який під час прогулянки раптом загубив свого улюбленця. Потім він знайшов його. Собака впав в покинутий 10-ти метровий колодязь.

До місця пригоди прибули бійці 62-го Державного пожежно-рятувального посту. Один з них за допомогою пожежної драбини та рятувальної мотузки спустився донизу і взяв собаку на руки. Його побратими витягли обох на поверхню.

Ґайд – так виявилось звати песика – був дуже вдячний своїм рятівникам. І в знак своєї вдячності кожного з них пооблизував.