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19.07.2023  20:09   Дмитро Колонєй

Спасти Гайда: потрапив у смертельну небезпеку та був врятований песик на Харківщині

На Харківщині рятувальники визволили чотирилапого зі смертельної пастки.

Впав у колодязь: врятували песика зі смертельної пастки на Харківщині фахівці ДСНС
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, 19 липня 2023 року о 13:12 до рятувальників зателефонував господар з с. Пересічне Солоницівської громади.який під час прогулянки раптом загубив свого улюбленця. Потім він знайшов його. Собака впав в покинутий 10-ти метровий колодязь. 
 
Впав у колодязь: врятували песика зі смертельної пастки на Харківщині фахівці ДСНС
 
До місця пригоди прибули бійці 62-го Державного пожежно-рятувального посту. Один з них за допомогою пожежної драбини та рятувальної мотузки спустився донизу і взяв собаку на руки. Його побратими витягли обох на поверхню. 
 
Впав у колодязь: врятували песика зі смертельної пастки на Харківщині фахівці ДСНС
 
Ґайд – так виявилось звати песика – був дуже вдячний своїм рятівникам. І в знак своєї вдячності кожного з них пооблизував.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові патрульні зупинили рух та врятували песика.
 
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  допомога, врятування, харків, собака
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