19.07.2023 20:33 Дмитро Колонєй

У міста Харківщини встановлено нову модульну амбулаторію первинної медичної допомоги

Новий заклад Харківщини замінив раніше зруйновану установу.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Мінздроав України, клініка надаватиме медичну допомогу населенню у понад 10 000 осіб. В ній є три кімнати для прийому пацієнтів та кабінет щеплень, де одночасно зможуть працювати приблизно 12 медпрацівників – 3 лікарі та 9 медсестер.

Тимчасова клініка складається з шести збірних модулів, об’єднаних у повнофункціональний медичний заклад. Він обладнаний необхідними зручностями, включаючи електрику, сантехніку, каналізацію, кімнати очікування та огляду пацієнтів. Крім того, клініка оснащена генератором і вентиляторами для забезпечення сприятливого середовища для надання медичної допомоги.

У рамках першого етапу проєкту Харківська область стала другою, де встановили модульну амбулаторію, а незабаром буде встановлено ще сім, як зазначено в списку пріоритетів МОЗ для найбільш постраждалих регіонів.

ВООЗ (World Health Organization Ukraine) встановить збірні модульні конструкції там, де первинні медичні заклади були пошкоджені або більше не підходять з точки зору інфраструктури. Ці збірні модулі є тимчасовим рішенням для забезпечення повної робочої спроможності наявних або пошкоджених об’єктів. Модулі можуть працювати як заклади охорони здоров’я понад 10 років.

Необхідну фінансову підтримку цьому проєкту надає Гуманітарний фонд для України (OCHA UHF).