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19.07.2023  21:19   Дмитро Колонєй

Харківські дорожники відновили покриття на головній вулиці міста

Про те, де працювали харківські фахівці, розповіли у КП «Шляхрембуд».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням а КП «Шляхрембуд»,194 робітника підприємства та 171 одиниця спецтехніки підприємства виконали низку робіт на дорогах міста:
  • відновили асфальтобетонне покриття у місцях проведення ремонтних робіт інженерними службами на вул. Сумській, вул. Чернишевській та вул. Тюринській.
  • нандорожню розмітку на пр. Людвіга Свободи, пр. Тракторобудівників та вул. Гвардійців-Широнінців
  • відремонтували ділянку тротуару на вул. Полтавський Шлях.
  • за попередню добу було вивезено 119 куб. м змету та 5 куб. м ТПВ.підприємства 

 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові комунальники скосили траву на тисячах гектарів.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, дороги, харків
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