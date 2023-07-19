19.07.2023 17:36 Дмитро Колонєй

У Харкові комунальники скосили траву на тисячах гектарів (фото)

Про це поінформували у КП «Харківблагоустрій» та СКП «Харківзеленбуд».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківблагоустрій», з квітня 2023 року, працівники підприємства покосили траву на 3 тис. га прибудинкових територій та зелених зон.Щоденна площа покосу складає близько 30 га.

У Слобідському районі щодня косять траву, в т. ч. на безгоспних територіях, підтримуючи у належному стані прибудинкові території.

У Холодногірському районі робітники СКП «Харківзеленбуд» знесли аварійні зелені насадження на вул. Полтавський Шлях, вул. Петра Болбочана та вул. Волонтерській. Також вони щодня приводять до ладу парки, сквери, косять траву і доглядають за квітниками.