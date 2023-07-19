У Харкові комунальники скосили траву на тисячах гектарів (фото)

Про це поінформували у КП «Харківблагоустрій» та СКП «Харківзеленбуд».
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківблагоустрій», з квітня 2023 року, працівники підприємства покосили траву на 3 тис. га прибудинкових територій та зелених зон.Щоденна площа покосу складає близько 30 га.
У Слобідському районі щодня косять траву, в т. ч. на безгоспних територіях, підтримуючи у належному стані прибудинкові території.
У Холодногірському районі робітники СКП «Харківзеленбуд» знесли аварійні зелені насадження на вул. Полтавський Шлях, вул. Петра Болбочана та вул. Волонтерській. Також вони щодня приводять до ладу парки, сквери, косять траву і доглядають за квітниками.
Комментариев: 0
Сьогодні можна очікувати будь-яких несподіванок у вчинках та почуттях. День ідеальний, щоб знайомитися, експериментувати, дивувати оточуючих і чекати сюрпризів у відповідь.
Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів.
19 липня в Україні відзначають День тренера.
влажность:
давление:
ветер: