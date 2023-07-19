На Харківщині шахрай ошукав стареньку на 50 тисяч гривень

Поліція Харківщини затримала аферита, який діяв за шахрайською схемою “ваш родич у біді”.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про затримання шахрая, який діяв за схему “ваш родич у біді”. Афера одна з найпопулярніших. Афера дуже проста, але вирішальними тут є фактор несподіванки та гра на емоціях потерпілого.
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Сьогодні можна очікувати будь-яких несподіванок у вчинках та почуттях. День ідеальний, щоб знайомитися, експериментувати, дивувати оточуючих і чекати сюрпризів у відповідь.
Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів.
19 липня в Україні відзначають День тренера.
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