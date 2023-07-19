19.07.2023 17:56 Дмитро Колонєй

На Харківщині шахрай ошукав стареньку на 50 тисяч гривень

Поліція Харківщини затримала аферита, який діяв за шахрайською схемою “ваш родич у біді”.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, до 85-річної мешканки Богодухова зателефонувала нібито її донька та повідомила, що потрапила у ДТП. Для “вирішення питання” терміново необхідно 50 тисяч гривень. Поклавши слухавку, жінка приготувала вказану суму та передала невідомому чоловікові, який назвався поліцейським.

Богодухівські правоохоронці викрили зловмисника та розшукали його.

Правоохоронці з’ясували, що 23-річний мешканець села Макариха Золочівської ОТГ того ж дня отримав кошти і перерахував на банківські карти.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Що робити, якщо вам подзвонили?

не підтримуйте діалог, покладіть слухавку;

перевірте, де ваш родич;

обов’язково повідомте про подію поліцейських за номером “102”!

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про затримання шахрая, який діяв за схему “ваш родич у біді”. Афера одна з найпопулярніших. Афера дуже проста, але вирішальними тут є фактор несподіванки та гра на емоціях потерпілого.