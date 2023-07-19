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19.07.2023  18:19   Дмитро Колонєй

Харківським дітям влаштували відпочинок у санаторіях Карпат

Про відпочинок дітей розповіли у КП «Харківські теплові мережі».

Влаштували дітям відпочинок у санаторіях Карпат харківські комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківські теплові мережі» понад сто дітей працівників підприємтва відпочили у Карпатах.
 
Оздоровлення дітей та робітників було організоване вперше з початку повномасштабної війни. На відпочинок разом з дітьми поїхали близько ста жінок - співробітниць ХТМ.
 
Влаштували дітям відпочинок у санаторіях Карпат харківські комунальники
 
За словами голови профспілкового комітету Наталії Губер, цього літа охочих придбати путівки було вдвічі більше, ніж у довоєнне літо 2021 року. Для дорослих путівки коштували половину від повної ціни, для дітей - 30%, а для багатодітних сімей - 10%: решту компенсувала профспілка.
 
Влаштували дітям відпочинок у санаторіях Карпат харківські комунальники
 
«Керівництво підприємства та профком знайшли можливість відправити охочих відновити сили та здоров'я до Карпат. Минуле літо для співробітників «Тепломереж» пройшло зовсім без відпочинку та вихідних, а цього року 117 дітей та 97 батьків змогли виїхати на відпочинок», - зазначили у ХТМ.
 
Влаштували дітям відпочинок у санаторіях Карпат харківські комунальники
 
 
Тэги:  діти, відпочинок, харків, допомога
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