19.07.2023 18:19 Дмитро Колонєй

Харківським дітям влаштували відпочинок у санаторіях Карпат

Про відпочинок дітей розповіли у КП «Харківські теплові мережі».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківські теплові мережі» понад сто дітей працівників підприємтва відпочили у Карпатах.

Оздоровлення дітей та робітників було організоване вперше з початку повномасштабної війни. На відпочинок разом з дітьми поїхали близько ста жінок - співробітниць ХТМ.

За словами голови профспілкового комітету Наталії Губер, цього літа охочих придбати путівки було вдвічі більше, ніж у довоєнне літо 2021 року. Для дорослих путівки коштували половину від повної ціни, для дітей - 30%, а для багатодітних сімей - 10%: решту компенсувала профспілка.

«Керівництво підприємства та профком знайшли можливість відправити охочих відновити сили та здоров'я до Карпат. Минуле літо для співробітників «Тепломереж» пройшло зовсім без відпочинку та вихідних, а цього року 117 дітей та 97 батьків змогли виїхати на відпочинок», - зазначили у ХТМ.