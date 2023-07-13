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13.07.2023  16:23   

У Харкові організували дітям канікули у американському стилі (фото)

Про це у Харкові подбала профспілкова організація комунальників.

Організували канікули у американському стилі дітям у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, первинна профспілкова організація КП «Ритуал» організувала для дітей своїх працівників канікули в американському стилі. На навчально-тренувальних зборах спортивного клубу «Діскавері» для них влаштували:

  • спортивні ігри;
  • спілкування англійською;
  • творчі майстер-класи;
  • тематичні вечори;
  • шоу-програми;
  • туристичні змагання на свіжому повітрі.

Організували канікули у американському стилі дітям у Харкові

Організували канікули у американському стилі дітям у Харкові

Організували канікули у американському стилі дітям у Харкові

Тэги:  діти, комунальники, харків
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