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19.07.2023  17:06   Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік перейшов на бік ворога, обшукував українців, а потім втік

Завершено спецрозслідування щодо держзради на Харківщині.

Розшукують чоловіка, який перейшов на бік ворога та обшукував містян на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру,  31-річний мешканець Балаклії під час окупації міста співпрацював з ворогом:
 
  • влаштувався на роботу до фейкового правоохоронного органу,
  • обійняв посаду «дільничного поліцейського». 
  • свої обов’язки псевдоправоохоронець виконував у період з червня по середину серпня 2022 року.
  • проводив обшуки на території домоволодінь
  • займався вилученням мисливської зброї у місцевих жителів.
 
Наразі він перебуває у розшуку. 18 липня 2023 року суддя Балаклійського районного суду Харківської області задовольнив клопотання прокурора на проведення спеціального судового провадження щодо колаборанта. 
 
Нагадаємор, раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом судитимуть чоловіка, який став посадовцем окупаційної влади.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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