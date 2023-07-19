19.07.2023 17:06 Дмитро Колонєй
На Харківщині чоловік перейшов на бік ворога, обшукував українців, а потім втік
Завершено спецрозслідування щодо держзради на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, 31-річний мешканець Балаклії під час окупації міста співпрацював з ворогом:
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влаштувався на роботу до фейкового правоохоронного органу,
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обійняв посаду «дільничного поліцейського».
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свої обов’язки псевдоправоохоронець виконував у період з червня по середину серпня 2022 року.
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проводив обшуки на території домоволодінь
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займався вилученням мисливської зброї у місцевих жителів.
Наразі він перебуває у розшуку. 18 липня 2023 року суддя Балаклійського районного суду Харківської області задовольнив клопотання прокурора на проведення спеціального судового провадження щодо колаборанта.
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