19.07.2023 16:47

Скільки коштує проживання в пансіонаті для людей похилого віку в Харкові

Будинок для людей похилого віку «Рідний будинок» пропонує доступне та комфортне проживання для людей похилого віку та людей з інвалідністю.

Однією з основних цілей пансіонату «Рідний дім» є створення безпечної та затишної обстановки для наших людей похилого віку. Постояльці можуть розраховувати на широкий спектр послуг, що включають цілодобовий медичний догляд, професійне обслуговування та підтримку соціального життя. Персонал складається з досвідчених та дбайливих співробітників, у тому числі з медичною освітою.

Важливим аспектом при виборі пансіонату для людей похилого віку є вартість проживання. Приватний пансіонат для людей похилого віку у Харкові «Рідний дім» готовий запропонувати конкурентоспроможні ціни, які дозволяють отримати якісні послуги з догляду та проживання без шкоди для бюджету сім'ї.

Вартість проживання залежить від:

Тривалість перебування. Люди похилого віку можуть оселитися на добу, тиждень, рік і т.д.

Тип розміщення. Будинок для людей похилого віку має у своєму розпорядженні затишні кімнати на 1-5 осіб.

Потреби додаткового догляду. Основний тариф включає базові послуги. У разі потреби можуть бути надані індивідуальні програми лікування та реабілітації.

Мінімальна ціна починається від 8500 грн/міс. Ціни розраховуються індивідуально, залежно від потреб людини та умов проживання. Актуальні ціни можна дізнатися у адміністратора за телефоном – 099-001-5-007.

Пансіонат дотримується високих стандартів обслуговування, активно впроваджує нові тенденції у догляді людей старшого віку. Постояльцям доступне якісне та смачне 5-разове харчування, прогулянки територією, велика програма дозвілля. Спілкуватися з родичами можна через Skype, а в кожній кімнаті встановлені телевізори, тривожні кнопки. Територія будинку для літніх людей абсолютно безбар'єрна, що зручно для постояльців зі складностями в пересуванні.

«Рідний дім» – місце, де кожна людина отримує гідне ставлення та справжнє задоволення від життя, не обтяжуючи своїх родичів.