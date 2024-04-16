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16.04.2024  06:00   Віталій Хінєвіч

Прогноз погоди у Харкові на 16 квітня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вранці очікується дощ, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
16 квітня вітер буде південно-східний, 2,2 м/с.
 
Температура повітря: вночі 11° тепла, вдень 17–22°.
 

Народні прикмети:

  • У цей час наші пращури продовжували слідкувати за льодом: якщо він на озерах потоне – рік буде важким. 
  • Садівники вже розпочинали саджати груші, сливи, смородину, обрізати дерева і кущі.

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Тэги:  погода, харків
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