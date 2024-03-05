05.03.2024 21:34

Готуємо ситну кавказьку хашламу на пиві

Рецепт страви, присвяченої богам.

Як пише РЕДПОСТ , цього разу ми готуватимемо Хашламу. Це давня страва. Більше того, так склалося, що вона є відразу у двох народів Кавказу. Щоправда, поєднує їх лише назва.

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У Вірменії це було обрядове тушковане в пиві м'ясо зі спеціями, яке готувалося на честь верховного бога Ара. По суті – рагу.

А в Грузії, навпаки - це було мінімально приправлене відварене м'ясо, яким тільки й могли харчуватися вояки країни, що перебувають у поході проти монголо-татар.

Хашлама на пиві

Продукти:

800 г яловичини,

2 помідори,

2 цибулини,

1 морква,

2 болгарські перці,

300 г картоплі,

3 зубчики часнику,

500 мл пива (світле пиво без добавок),

півпучка кінзи,

3 ст. оливкової олії,

мелений перець,

сіль

Покроковий рецепт приготування:

Нарізати овочі, м'ясо, зелень. У глибокий казанок влити олію Скласти шарами: м'ясо, картопля, цибуля, помідори, морква та солодкий перець. Кожен шар посолити та поперчити. Додати пиво. Накрити кришкою Готувати три години на дуже повільному вогні. Перед подачею додати нарізану кінзу.

Смачного!

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати грузинський овочевий салат із горіховою заправкою.

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