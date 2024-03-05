05.03.2024 21:34
Готуємо ситну кавказьку хашламу на пиві
Рецепт страви, присвяченої богам.
Як пише РЕДПОСТ
, цього разу ми готуватимемо Хашламу. Це давня страва. Більше того, так склалося, що вона є відразу у двох народів Кавказу. Щоправда, поєднує їх лише назва.
У Вірменії це було обрядове тушковане в пиві м'ясо зі спеціями, яке готувалося на честь верховного бога Ара. По суті – рагу.
А в Грузії, навпаки - це було мінімально приправлене відварене м'ясо, яким тільки й могли харчуватися вояки країни, що перебувають у поході проти монголо-татар.
Хашлама на пиві
Продукти:
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800 г яловичини,
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2 помідори,
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2 цибулини,
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1 морква,
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2 болгарські перці,
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300 г картоплі,
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3 зубчики часнику,
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500 мл пива (світле пиво без добавок),
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півпучка кінзи,
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3 ст. оливкової олії,
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мелений перець,
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сіль
Покроковий рецепт приготування:
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Нарізати овочі, м'ясо, зелень.
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У глибокий казанок влити олію
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Скласти шарами: м'ясо, картопля, цибуля, помідори, морква та солодкий перець.
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Кожен шар посолити та поперчити.
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Додати пиво.
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Накрити кришкою
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Готувати три години на дуже повільному вогні.
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Перед подачею додати нарізану кінзу.
Смачного!
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати грузинський овочевий салат із горіховою заправкою.
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