Прогноз погоди у Харкові на 6 березня

В першій половині дня в Харкові очікується ясна погода, а після обіду над містом з'являться хмари. Прогнозуються безопадні умови.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
7 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно–східний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі 1–3° морозу, вдень 3–5° тепла.
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Енергія сьогоднішнього дня обіцяє допомогти у здійсненні задуманого, а інтуїція та завзятість принесуть свої плоди.
В першій половині дня в Харкові очікується ясна погода, а після обіду над містом з'являться хмари. Прогнозуються безопадні умови.
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