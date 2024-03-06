06.03.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 6 березня

В першій половині дня в Харкові очікується ясна погода, а після обіду над містом з'являться хмари. Прогнозуються безопадні умови.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

7 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер північно–східний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 1–3° морозу, вдень 3–5° тепла.

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Народні прикмети

Якщо вже прилетіли ластівки, то незабаром потеплішає.

Про погоду судили і за допомогою вітру: якщо у цей день теплі вітри, то і весна буде теплою.

Цього часу розпочинається рух соку у кленах і березах.