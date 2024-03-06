06.03.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 6 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Енергія сьогоднішнього дня обіцяє допомогти у здійсненні задуманого, а інтуїція та завзятість принесуть свої плоди.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Життєвий потенціал Овна буде на висоті! Навіть якщо сам Овен цього потенціалу не відчуває, варто йому лише трохи подолати свою інерцію, як енергія почне буквально переповнювати його. Найпростіше Овну в цьому переконатись, обравши час на відвідування спортзалу. Або можна, засукавши рукави, взятися за вирішення якогось давно назрілого завдання.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Протягом дня у Тельця можуть відбутися цікаві зустрічі та знайомства, які вплинуть на його подальше життя. Втім, яким саме виявиться цей вплив – позитивним чи не дуже – залежатиме вже від нього самого. Тому зірки радять йому про всяк випадок обрушувати кожного співрозмовника весь запас своєї природної чарівності. Благо чого, а чарівності у Тельця буде надміру.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Ситуація вимагатиме від Близнюків взяти ініціативу до своїх рук! Навіть якщо зазвичай це їм невластиво, вони відчують у собі потребу приймати рішення та відповідати за них. Найцікавіше, що оточуючі спокійно поступляться Близнюкам пальму першості. І нехай не всі рішення та дії Близнюків виявляться вірними, для них це буде чудовий шанс показати всім, а заразом і собі самим, що вони здатні багато на що.

Рак (22 червня – 23 липня)

Навколишні можуть намагатися маніпулювати Раком! Зірки попереджають його, що хтось спробує скористатися своїм становищем, зв'язками чи власною чарівністю для того, щоб втягнути Рака у свої ігри. Піддавшись цьому впливу, Рак згодом пошкодує – це може вдарити по його репутації. Отже, йому необхідно твердо стояти на своєму і триматися подалі від людей, які його використовують.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Леву важко даватимуться будь-які справи, де від нього вимагається здатність логічно мислити: розрахунки, аналітика, наука, планування, навчання – все це не для нього. Зате Лев буде легко, як за помахом чарівної палички, входити в контакт з іншими людьми, заражаючи їх своїми ідеями та емоціями. Крім того, він буде гостро відчувати фальш, завдяки чому Лева можна використовувати як справжній детектор брехні!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Зірки радять Діві виділити час на знайомство з методиками кар'єрного, професійного чи особистісного зростання. Книги на цю тему неважко знайти будь-де – від газетного кіоску до Інтернету. Навіть якщо Діва зазвичай ставиться скептично до подібної літератури, їй варто її вивчити або змиритися зі своїм нинішнім становищем. Взявши на озброєння хоча б деякі поради, Діва досягне успіху.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези здатні виявитися центром тяжіння будь-якого колективу: оточуючі несвідомо тягнуться до них! Для того щоб досягти потрібного результату у справах, Терезам достатньо використовувати свою харизму - відмовити їм не зуміє ніхто. Втім, сьогоднішня популярність може обернутися для Терезів та своєю зворотною стороною: протягом дня можлива ситуація, коли їх буквально розриватимуть на частини!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон почуватиметься у ролі ляльковода, який маніпулює людьми. Нехай навіть ці маніпуляції будуть м'якими, суті це не змінює: Скорпіон здатний спрямовувати дії оточуючих у потрібне русло. І тому може залучати зв'язку, натяки, обіцянки, чутки. Втім, якщо все це не спрацює, Скорпіон все одно досягне свого, але вже більш простими шляхами: виявивши наполегливість та вміння переконувати.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Рідкісний день, коли в суперечці Стрільця з оточуючими справді може народитися істина. Але краще все ж таки не сперечатися, а обговорювати, причому все що завгодно: ідеї, плани, перспективи. ніщо не зможе дати Стрільцеві такий заряд бадьорості, свіжих ідей та бажання діяти, як добрий мозковий штурм! Разом із однодумцями (близькими, друзями, колегами) Стрілець може сміливо братися за вирішення будь-якого завдання – вироблена стратегія виявиться дуже успішною!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Від Козерога потрібно виявити терпіння і розуміння щодо людини, якій необхідна допомога Козерога, його підтримка чи порада. Витративши на це свого часу, Козеріг не пошкодує, навпаки, йому до вподоби відчути себе у ролі наставника. Адже і він колись знав і вмів не все, то чому ж тепер не допомогти тому, хто потребує його керівництва та життєвого досвіду?

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолію буде важко утриматися від спокуси покомандувати кимось із близьких або навіть звалити на них частину своїх прямих обов'язків. Нічого не вдієш – закон колективу! Не можна постійно бути білим і пухнастим, іноді доводиться показати гострі кігтики! Втім, це може вийти само собою – ситуація складеться так, що Водолій стане перед вибором: або не впоратися з повним обсягом завдань, або безцеремонно «приховати» до них ще когось.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риб порадує атмосфера довкола. Відчуття теплоти та взаємовиручки здатне породити у них почуття, що вони та люди, які їх оточують – одна велика родина! Такий благодушний настрій неминуче позначиться на поведінці Риб: вони будуть більш душевними та відкритими у спілкуванні, ніж зазвичай. Опиратися чарівності їхньої щирості оточуючим буде майже неможливо: Риби, якщо захочуть, здатні навіть своїх затятих супротивників перетворити на кращих друзів!