Гороскоп на 6 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Енергія сьогоднішнього дня обіцяє допомогти у здійсненні задуманого, а інтуїція та завзятість принесуть свої плоди.
Життєвий потенціал Овна буде на висоті! Навіть якщо сам Овен цього потенціалу не відчуває, варто йому лише трохи подолати свою інерцію, як енергія почне буквально переповнювати його. Найпростіше Овну в цьому переконатись, обравши час на відвідування спортзалу. Або можна, засукавши рукави, взятися за вирішення якогось давно назрілого завдання.
Протягом дня у Тельця можуть відбутися цікаві зустрічі та знайомства, які вплинуть на його подальше життя. Втім, яким саме виявиться цей вплив – позитивним чи не дуже – залежатиме вже від нього самого. Тому зірки радять йому про всяк випадок обрушувати кожного співрозмовника весь запас своєї природної чарівності. Благо чого, а чарівності у Тельця буде надміру.
Ситуація вимагатиме від Близнюків взяти ініціативу до своїх рук! Навіть якщо зазвичай це їм невластиво, вони відчують у собі потребу приймати рішення та відповідати за них. Найцікавіше, що оточуючі спокійно поступляться Близнюкам пальму першості. І нехай не всі рішення та дії Близнюків виявляться вірними, для них це буде чудовий шанс показати всім, а заразом і собі самим, що вони здатні багато на що.
Навколишні можуть намагатися маніпулювати Раком! Зірки попереджають його, що хтось спробує скористатися своїм становищем, зв'язками чи власною чарівністю для того, щоб втягнути Рака у свої ігри. Піддавшись цьому впливу, Рак згодом пошкодує – це може вдарити по його репутації. Отже, йому необхідно твердо стояти на своєму і триматися подалі від людей, які його використовують.
Леву важко даватимуться будь-які справи, де від нього вимагається здатність логічно мислити: розрахунки, аналітика, наука, планування, навчання – все це не для нього. Зате Лев буде легко, як за помахом чарівної палички, входити в контакт з іншими людьми, заражаючи їх своїми ідеями та емоціями. Крім того, він буде гостро відчувати фальш, завдяки чому Лева можна використовувати як справжній детектор брехні!
Зірки радять Діві виділити час на знайомство з методиками кар'єрного, професійного чи особистісного зростання. Книги на цю тему неважко знайти будь-де – від газетного кіоску до Інтернету. Навіть якщо Діва зазвичай ставиться скептично до подібної літератури, їй варто її вивчити або змиритися зі своїм нинішнім становищем. Взявши на озброєння хоча б деякі поради, Діва досягне успіху.
Терези здатні виявитися центром тяжіння будь-якого колективу: оточуючі несвідомо тягнуться до них! Для того щоб досягти потрібного результату у справах, Терезам достатньо використовувати свою харизму - відмовити їм не зуміє ніхто. Втім, сьогоднішня популярність може обернутися для Терезів та своєю зворотною стороною: протягом дня можлива ситуація, коли їх буквально розриватимуть на частини!
Скорпіон почуватиметься у ролі ляльковода, який маніпулює людьми. Нехай навіть ці маніпуляції будуть м'якими, суті це не змінює: Скорпіон здатний спрямовувати дії оточуючих у потрібне русло. І тому може залучати зв'язку, натяки, обіцянки, чутки. Втім, якщо все це не спрацює, Скорпіон все одно досягне свого, але вже більш простими шляхами: виявивши наполегливість та вміння переконувати.
Рідкісний день, коли в суперечці Стрільця з оточуючими справді може народитися істина. Але краще все ж таки не сперечатися, а обговорювати, причому все що завгодно: ідеї, плани, перспективи. ніщо не зможе дати Стрільцеві такий заряд бадьорості, свіжих ідей та бажання діяти, як добрий мозковий штурм! Разом із однодумцями (близькими, друзями, колегами) Стрілець може сміливо братися за вирішення будь-якого завдання – вироблена стратегія виявиться дуже успішною!
Від Козерога потрібно виявити терпіння і розуміння щодо людини, якій необхідна допомога Козерога, його підтримка чи порада. Витративши на це свого часу, Козеріг не пошкодує, навпаки, йому до вподоби відчути себе у ролі наставника. Адже і він колись знав і вмів не все, то чому ж тепер не допомогти тому, хто потребує його керівництва та життєвого досвіду?
Водолію буде важко утриматися від спокуси покомандувати кимось із близьких або навіть звалити на них частину своїх прямих обов'язків. Нічого не вдієш – закон колективу! Не можна постійно бути білим і пухнастим, іноді доводиться показати гострі кігтики! Втім, це може вийти само собою – ситуація складеться так, що Водолій стане перед вибором: або не впоратися з повним обсягом завдань, або безцеремонно «приховати» до них ще когось.
Риб порадує атмосфера довкола. Відчуття теплоти та взаємовиручки здатне породити у них почуття, що вони та люди, які їх оточують – одна велика родина! Такий благодушний настрій неминуче позначиться на поведінці Риб: вони будуть більш душевними та відкритими у спілкуванні, ніж зазвичай. Опиратися чарівності їхньої щирості оточуючим буде майже неможливо: Риби, якщо захочуть, здатні навіть своїх затятих супротивників перетворити на кращих друзів!
Енергія сьогоднішнього дня обіцяє допомогти у здійсненні задуманого, а інтуїція та завзятість принесуть свої плоди.
В першій половині дня в Харкові очікується ясна погода, а після обіду над містом з'являться хмари. Прогнозуються безопадні умови.
День зубного лікаря вперше відзначили у США, але гарну традицію швидко перейняли в інших країнах.
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