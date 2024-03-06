06.03.2024 07:30 Рита Парфенова

6 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

День зубного лікаря вперше відзначили у США, але гарну традицію швидко перейняли в інших країнах.





Вибору дати свята – 6 березня – послужив один із видатних винаходів у зубній справі. В 1790 Джоном Грінвудом, зубним лікарем з Вашингтона і особистим зубним лікарем Джорджа Вашингтона, був винайдений стоматологічний бір.



Перший стоматологічний бір був важку бормашину з ножним приводом, виготовленим з колеса прядки. Однак це не завадило Грінвуду виготовити для Вашингтона чотири знімні зубні протези. І тільки через століття з гаком, у 1907 році, з'явилася електрична бормашина.



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6 березня відзначається Всесвітній день боротьби з глаукомою, який встановлено 2008 року за ініціативою Всесвітньої асоціації товариств глаукоми - WGA і Всесвітньої асоціації пацієнтів з глаукомою - WGPA. За даними Міжрегіональної громадської організації “Асоціація хворих глаукомою”, глаукома - одна з основних причин сліпоти та слабозорості. Кількість глаукомних хворих у світі вже доходить до 100 млн осіб,. Водночас з 28 млн незрячих у світі майже кожен п’ятий втратив зір у зв’язку з цим захворюванням.



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Також сьогодні Європейський День праведників. День був заснований Європейським парламентом 2013 року. Концепція “Праведники серед народів світу” була представлена ​​ізраїльським музеєм Яд ва-Шем, найбільшим в світі меморіалом жертвам Голокосту. Спочатку йшлося про неєвреїв, які, ризикуючи своїм життям, рятували євреїв від нацистів під час Голокосту. Найвідомішим прикладом праведника можна вважати німецького промисловця Оскара Шиндлера, проте список праведників містить імена понад 25 тисяч осіб із 49 країн.



Пізніше концепція була розширена до всіх випадків геноциду і форм тоталітаризму.

Прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять 42 мучеників із міста Амморея, зокрема Костянтина та його матері Олени.

В народі цей день колись називали Костянтин, Костянтинів день. Наші предки з особливою повагою ставилися до води. Вони освячували колодязі та ходили в лазні.



За Юліанським календарем, 6 березня православна церква вшановує пам’ять преподобного Тимофія, відомого як самітник. В народі цей день отримав назву Тимофій-Весновій. Казали: “Весновій теплом віє - старих гріє”.



На початку весни нащі пращури намагалися навести в домі лад і позбутися всіх зламаних та непотрібних речей, щоб очистити житло від накопиченої негативної енергії. Господині цього дня ретельно вимітали будинки та двори.



Вважається, що всі розпочаті цього дня справи варто довести до кінця. Також рекомендують більше часу провести на свіжому повітрі.



Бажано не вживати алкоголь, навіть у малій кількості.



Існує повір’я, згідно з яким у ніч проти 6 березня сняться пророчі сни. Окрім того, цього дня можна сміливо вирушати на шопінг, оскільки куплене взуття прослужить довго. А от нижню білизну цього дня купувати не радять.

Що не можна робити 6 березня

не рекомендують висаджувати нові рослини та поливати будь-яку рослинність. Вважається, що це завадить гарному росту.

не можна цього дня залишати справи незавершеними.

Також цього дня

У 1475 році народився Мікеланджело Буонарроті, великий італійський скульптор, художник, архітектор, «творець Ватикану».



1619 – народився Сірано де Бержерак, французький прозаїк та драматург, мислитель-вільнодумець.



1665 – у Лондоні вийшов перший у світі журнал. Він називався "Філософські праці Королівського товариства".



1853 - у Венеції пройшла прем'єра опери Джузеппе Верді "Травіату".



1899 – німецький хімік Фелікс Хоффман отримав патент на аспірин. Хоффман відкрив лікувальні властивості ацетилсаліцилової кислоти, намагаючись знайти ліки для свого батька, який страждав на ревматизм.



1909 – народився Станістав Єжи Лец, знаменитий польський сатирик, який прославився завдяки своїм влучним афоризмам



1913 – у газеті Сан-Франциско вперше у пресі було згадано слово «джаз». Вже пізніше, 1917 року, американський журнал Literary Digest авторитетно пояснював, що «джаз – це музика, яка змушує людей трястись, стрибати і корчитися».



1918 – Центральна Рада проголосила адміністративну реформу України, поділивши її на 32 землі.



1919 – приймається перша Конституція України.



1926 – народився Анджей Вайда, польський кінорежисер та сценарист.



1930 – перша заморожена їжа надійшла у продаж у Спрінгфілді, Массачусетс, США. Пізніше у цьому містечку «поселяться» Сімпсони.



1934 – в Одесі народився кумир інтелектуальної публіки письменник-гуморист Михайло Жванецький.



1946 – народився Девід Гілмор, британський гітарист, вокаліст, учасник рок-гурту Pink Floyd.



1964 – чемпіон світу з боксу Кассіус Клей прийняв ім'я Мухаммед Алі.



1965 – народилася Джанет Джексон, співачка із зіркового клану Джексонов.



1972 – народився Шакіл О`Ніл, американський баскетболіст, актор, продюсер та реп-співак.



1985 – народився Віталій Козловський, український співак «з народу», який переміг у шоу «Караоке на майдані» та «Шанс».



1991 – засновано Національний Олімпійський Комітет України.



2003 – Верховна Рада ухвалила Закон про державний гімн України.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Аркадій, Ілона, Костянтин, Максим, Олена, Теодор, Федір, Юліан.

за Юліанським календарем: Андрій, Варвара, Віктор, Володимир, Єлизавета, Іван, Йосип, Ірина, Михайло, Микола, Опанас, Павло, Параска, Сергій, Степан, Федір, Філарет, Філіп.