06.03.2024 08:08 Рита Парфенова

Російські військові обстріляли мирні селища Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 6 березня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

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Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Харківської області:

Кислівка;

Митрофанівка.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Харківської, Чернігівської, Сумської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 5 березня 2024 року.