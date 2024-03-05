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05.03.2024  19:07   

Ворог гатив з артилерії по мирним селищам Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 5 березня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Уди, Козача Лопань та Амбарне Харківської області.
 
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  • На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кислівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема Западне, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 5 березня 2024 року.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка. харків
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