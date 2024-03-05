Ворог гатив з артилерії по мирним селищам Харківщини

Раптові емоційні зміни визначають характер цього дня, коли пристрасть може виникнути із нудного настрою, а почуття будуть сильними та глибокими.

Вранці буде ясно, але потім до вечора в Харкові очікується хмарна погода. Опадів не передбачається.