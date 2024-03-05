05.03.2024 18:27 Дмитро Колонєй

По всьому світу впали популярні сервіси Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram та Messenger

Користувачі не можуть увійти в облікові записи



По всьому світу впали популярні сервіси Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram та Messenger



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Downdetector фіксує серйозний збій. Тисячі користувачів скаржаться на проблеми в роботі соцмереж та месенджера.

За даними сервісу, у користувачів виникли проблеми зі входом в акаунти й оновленням сторінок. У 60% користувачів проблеми з вебверсіями.Раніше також фіксувалися проблеми з публікаціями та оновленням інформації у дописах.В декого з'являється білий екран під час спроби входу, також не оновлюються дані.

Також раніше повідомлялося, що виведено з ладу три телекомунікаційні кабелі в Червоному морі, що з'єднують Європу, Азію та Африку. За даними AP, мабуть, лінії перерізали ще 24 лютого, а двома днями пізніше організація Netblocks, що займається моніторингом інтернету, зафіксувала складнощі з доступом до нього в Джибуті: його обслуговує підводна кабельна система зв'язку від компанії Seacom.