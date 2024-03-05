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05.03.2024  18:27   Дмитро Колонєй

По всьому світу впали популярні сервіси Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram та Messenger

Користувачі не можуть увійти в облікові записи


По всьому світу впали популярні сервіси Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram та Messenger
Як повідомляє РЕДПОСТ, по всьому світу "впали" всі популярні сервіси  — Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram та Messenger, Meta  Користувачі не можуть увійти в облікові записи.
 
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Downdetector фіксує серйозний збій. Тисячі користувачів скаржаться на проблеми в роботі соцмереж та месенджера. 
 
За даними сервісу, у користувачів виникли проблеми зі входом в акаунти й оновленням сторінок. У 60% користувачів проблеми з вебверсіями.Раніше також фіксувалися проблеми з публікаціями та оновленням інформації у дописах.В декого з'являється білий екран під час спроби входу, також не оновлюються дані.
 
Також раніше повідомлялося, що виведено з ладу три телекомунікаційні кабелі в Червоному морі, що з'єднують Європу, Азію та Африку. За даними AP, мабуть, лінії перерізали ще 24 лютого, а двома днями пізніше організація Netblocks, що займається моніторингом інтернету, зафіксувала складнощі з доступом до нього в Джибуті: його обслуговує підводна кабельна система зв'язку від компанії Seacom.
Тэги:  сбой, інтернет
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