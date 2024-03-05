05.03.2024 19:34 Дмитро Колонєй

Харківське підприємство потребує фахівців за низкою спеціальностей

Також потрібні майстри та робітники у три харківські райони.



Харківське підприємство потребує фахівців за низкою спеціальностей



Як повідомляє РЕДПОСТ , підприємство КП «Харківблагоустрій» запрошує на роботу. Наразі є вакансії

електрогазозварника,

слюсарів-ремонтників автотракторної техніки,

токаря 5-го розряду,

трактористів.

За деталями працевлаштування на ці посади звертатись за тел.: (050) 401-51-13.

Крім того, КП шукає майстрів у Слобідський, Основ’янський та Холодногірський райони, а також робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями (вакансії є в кожному районі міста). Подробиці можна дізнатися за тел.: (066) 800-20-28.

«Заробітна плата виплачується регулярно та своєчасно, наші працівники мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Також працевлаштовуємо осіб з інвалідністю третьої групи», - повідомили на підприємстві.