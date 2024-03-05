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05.03.2024  19:34   Дмитро Колонєй

Харківське підприємство потребує фахівців за низкою спеціальностей

Також потрібні майстри та робітники у три харківські райони.


Харківське підприємство потребує фахівців за низкою спеціальностей
Як повідомляє РЕДПОСТ, підприємство КП «Харківблагоустрій» запрошує на роботу. Наразі є вакансії
  • електрогазозварника,
  • слюсарів-ремонтників автотракторної техніки,
  • токаря 5-го розряду,
  • трактористів.
За деталями працевлаштування на ці посади звертатись за тел.: (050) 401-51-13. 
 
Крім того, КП шукає майстрів у Слобідський, Основ’янський та Холодногірський райони, а також робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями (вакансії є в кожному районі міста). Подробиці можна дізнатися за тел.: (066) 800-20-28.  
 
«Заробітна плата виплачується регулярно та своєчасно, наші працівники мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Також працевлаштовуємо осіб з інвалідністю третьої групи», - повідомили на підприємстві.
Тэги:  комунальники, вакансії, харків
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