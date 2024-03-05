    
Главная Фото Суспільство Ігор Терехов привітав жінок зі святом весни (фото)
05.03.2024  20:23   

Ігор Терехов привітав жінок зі святом весни (фото)

Урочистості з нагоди Міжнародного жіночого дня відбулися сьогодні, 5 березня, в Харкові.


Фото: РЕДПОСТ
Міський голова Ігор Терехов привітав з прийдешнім святом жінок з Холодногірського та Новобаварського районів, повідомляє РЕДПОСТ.

У заходах взяли участь працівниці ДСНС, поліції, закладів охорони здоров'я, центрів надання адміністративних та соціальних послуг тощо.
 
Мер подякував їм за непросту роботу в умовах війни, а також вручив кращим співробітницям підприємств, організацій та установ нагороди міськради.
 
«Я вдячний усім, хто залишається в Харкові та продовжує працювати. Я дуже хочу, щоб наступне 8 Березня ми разом зустріли у мирному місті-герої Харкові. Бажаю вам міцного здоров'я, кохання, щастя, миру та довгоочікуваної перемоги!» - звернувся до жінок Ігор Терехов.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фотогалерея

Тэги:  харків, свято, ігор терехов, весна, привітання
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.03 ЖКГ Харківське підприємство потребує фахівців за низкою спеціальностей 05.03 Надзвичайні події В Україні стався землетрус 05.03 Надзвичайні події Відправили за грати жорстокого вбивцю жінки з Харківщини
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 