05.03.2024 20:23

Ігор Терехов привітав жінок зі святом весни (фото)

Урочистості з нагоди Міжнародного жіночого дня відбулися сьогодні, 5 березня, в Харкові.



Фото: РЕДПОСТ





У заходах взяли участь працівниці ДСНС, поліції, закладів охорони здоров'я, центрів надання адміністративних та соціальних послуг тощо. Міський голова Ігор Терехов привітав з прийдешнім святом жінок з Холодногірського та Новобаварського районів, повідомляє РЕДПОСТ У заходах взяли участь працівниці ДСНС, поліції, закладів охорони здоров'я, центрів надання адміністративних та соціальних послуг тощо.

Мер подякував їм за непросту роботу в умовах війни, а також вручив кращим співробітницям підприємств, організацій та установ нагороди міськради.

«Я вдячний усім, хто залишається в Харкові та продовжує працювати. Я дуже хочу, щоб наступне 8 Березня ми разом зустріли у мирному місті-герої Харкові. Бажаю вам міцного здоров'я, кохання, щастя, миру та довгоочікуваної перемоги!» - звернувся до жінок Ігор Терехов.

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