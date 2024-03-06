06.03.2024 08:22 Рита Парфенова

Обстріли Харківщини: слідчі збирають докази воєнних злочинів рф (фото)

Протягом останніх 24 годин слідчі, криміналісти, вибухотехніки виїжджали на місця подій, здійснили 11 оглядів, зібрали речові докази, опитали свідків та постраждалих від злочинних дій росіян, відкрили 6 кримінальних проваджень.



Фото: Поліція Харківської області

Росіяни продовжують атаки на мирні міста і села Харківщини, вбивають цивільних громадян. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.

Зафіксовані руйнування:

село Мартове Чугуївського району. Близько о пів на другу ночі 6 березня щонайменше 7 ворожих безпілотників вдарили по населеному пункту. Зруйнована двоповерхова будівля непрацюючого дошкільного закладу, виникла пожежа, пошкоджено ліцей. Також зафіксовані влучання в дорожнє покриття. Огляд місць подій триває;

село Курилівка Куп’янської територіальної громади. 5 березня о десятій години ранку російські терористи під час чергової атаки на прикордонний населений пункт вбили цивільну 68-річну жінку;

місто Вовчанськ. Опівдні 5 березня ворог обстрілював місто з різних видів озброєння, у тому числі касетними боєприпасами. Пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків, паркани, будівлю приватного підприємства, багатоповерхівки, автомобілі. Внаслідок обстрілу сталось загоряння сухої трави площею 10000 м2, потерпілих не має;

селище Першотравневе Борівської територіальної громади. Внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено житловий будинок, школу.\

У пресслужбі ХОВА повідомили, що загалом протягом доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини. Зокрема, о 5 березня 15:10 окупанти завдали ударів по селу Синельникове Чугуївського району. Інформації щодо потерпілих не надходило.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 6 березня 2024 року.