Обстріли Харківщини: слідчі збирають докази воєнних злочинів рф (фото)

Протягом останніх 24 годин слідчі, криміналісти, вибухотехніки виїжджали на місця подій, здійснили 11 оглядів, зібрали речові докази, опитали свідків та постраждалих від злочинних дій росіян, відкрили 6 кримінальних проваджень.
Росіяни продовжують атаки на мирні міста і села Харківщини, вбивають цивільних громадян. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.
У пресслужбі ХОВА повідомили, що загалом протягом доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини. Зокрема, о 5 березня 15:10 окупанти завдали ударів по селу Синельникове Чугуївського району. Інформації щодо потерпілих не надходило.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 6 березня 2024 року.
Комментариев: 0
Енергія сьогоднішнього дня обіцяє допомогти у здійсненні задуманого, а інтуїція та завзятість принесуть свої плоди.
В першій половині дня в Харкові очікується ясна погода, а після обіду над містом з'являться хмари. Прогнозуються безопадні умови.
День зубного лікаря вперше відзначили у США, але гарну традицію швидко перейняли в інших країнах.
влажность:
давление:
ветер: