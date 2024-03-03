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03.03.2024  20:37   Дмитро Колонєй

Готуємо грузинський овочевий салат із горіховою заправкою.

Поринемо в атмосферу грузинської кухні.

Як приготувати грузинський овочевий салат із горіховою заправкою
 
Як пише РЕДПОСТ, ця страва дуже популярна у сонячній країні - салат, подається практично в будь-якому грузинському ресторані або кафе. При цьому він простий і буде під силу навіть недосвідченому кулінару.
 
 

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Овочевий салат з горіховою заправкою

 

Продукти:

 

  • 2 помідори,
  • 2 огірки,
  • 1 цибулина,
  • півпучка кінзи,
  • півпучка кропу,
  • 3 гілочки базиліка,
  • половина гострого перцю,
  • 2 зубчики часнику,
  • жменя волоських горіхів,
  • 2 ст. оливкової олії,
  • 2 ч. л. винного оцту,
  • сіль
 

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Горіхи, часник, гострий перець та сіль подрібнити у блендері.
  2. Додати олію, оцет.
  3. Перемішати.
  4. Нарізати помідори, огірки, цибулю, кінзу та кріп.
  5. Базилік порвати руками.
  6. Все змішати.
  7. Додати горіхову заправку.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати шифоновий бісквіт на молоці та олії.

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Тэги:  рецепт, салат, овочі, цибуля, помідори, огірки, олія, горіхи, оцт
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