Готуємо грузинський овочевий салат із горіховою заправкою.

Поринемо в атмосферу грузинської кухні.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати шифоновий бісквіт на молоці та олії.
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Сьогоднішній гороскоп заохочує проводити час на свіжому повітрі та далеко від рутини. День сприятливий для спілкування та навчання, але варто бути обережним із радикальними рішеннями. В особистому житті відкриваються можливості для нових знайомств та яскравих емоцій.
Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
Щорічно у першу неділю березня відзначається Міжнародний день дитячого телебачення та радіомовлення.
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