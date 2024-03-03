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03.03.2024  19:51   Рита Парфенова

Ворог обстріляв близько 20 населених пунктів Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 3 березня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вовчанськ, Великий Бурлук.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів, зокрема:

  • Берестове,
  • Ветеринарне,
  • Вовчанськ,
  • Дворічна,
  • Іванівка,
  • Мілове,
  • Охрімівка,
  • Синьківка,
  • Тополі,
  • Уди.

На Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Куп’янському напрямку ворог 9 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 3 березня 2024 року.

 

 

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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