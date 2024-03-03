03.03.2024 19:51 Рита Парфенова

Ворог обстріляв близько 20 населених пунктів Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 3 березня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вовчанськ, Великий Бурлук.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів, зокрема:

Берестове,

Ветеринарне,

Вовчанськ,

Дворічна,

Іванівка,

Мілове,

Охрімівка,

Синьківка,

Тополі,

Уди.

На Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.



На Куп’янському напрямку ворог 9 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 3 березня 2024 року.