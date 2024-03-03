Ворог обстріляв близько 20 населених пунктів Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 3 березня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вовчанськ, Великий Бурлук.
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів, зокрема:
На Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
На Куп’янському напрямку ворог 9 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 3 березня 2024 року.
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