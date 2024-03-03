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03.03.2024  18:04   Рита Парфенова

До лікарні Харкова відвезли чоловіка, який переходив дорогу на червоне світло

Поліція розслідує обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій постраждав пішохід.

дтп

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, на вулиці Гвардійців-Широнінці у Харкові стався наїзд. 36-річний водій автомобіля «Daewoo Lanos» збив 53-річного пішохода.

Попередньо встановлено, що чоловік переходив дорогу на забороняючий сигнал світлофора. Потерпілого доставлено до лікарні.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. Слідчі розпочали кримінальне провадження.

дтп

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Тэги:  дтп, харків
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