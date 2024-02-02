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02.02.2024  21:37   Дмитро Колонєй

Готуємо листковий салат із крабовими паличками, помідорами та болгарським перцем

Яскравий салат, який одразу виділяється на столі.

Як пише РЕДПОСТ, цього разу ми розширимо спектр листкових салатів. І допоможуть нам у цьому крабові палички.
 

Листковий салат з крабовими паличками, помідорами та болгарським перцем

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Продукти:

 
  • 3 помідори,
  • 1 болгарський перець,
  • 200 г крабових паличок
  • 200 г твердого сиру,
  • майонез
 

Покроковий рецепт приготування:

  1. Натерти сир на великій тертці.
  2. Інші інгредієнти – нарізати дрібним кубиком.
  3. Викласти шарами половину крабових паличок, болгарський перець, половину сиру, крабові палички, помідори та сир.
  4. Промазати шари майонезом.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати рибу у мандаринах.

 

Тэги:  рецепт, салат, крабовы палички, помідори, сир, майонез
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