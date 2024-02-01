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01.02.2024  21:36   Дмитро Колонєй

Готуємо рибу у мандаринах

Оригінальний, доступний та смачний рецепт.

Як приготувати рибу у мандаринах
 
Як пише РЕДПОСТ, для цієї страви чудово підійде червона риба. Вона зробить його не лише смачним, а й святковим.
 
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Риба у мандаринах

 

Продукти:

 
  • 1 кг червоної риби
  • 100 мл горілки
  • 6 мандаринів,
  • 5 ст. меду,
  • спеції.
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Вичавити сік з 4 мандаринів.
  2. Змішати мандариновий сік з горілкою, медом та спеціями.
  3. Випарити соус до половини.
  4. Додати до нього нарізані кружальцями 2 мандарини.
  5. Проварити ще 5 хвилин.
  6. Викласти рибу на пергамент.
  7. Змастити мандариновим соусом.
  8. Викласти зверху кружальця.
  9. Запікати 20 хвилин|мінути| при 180 градусах.
 
 
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Тэги:  рецепт, риба, мандарини, горілка, мед
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